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محافظات
المؤتمر نت - ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عمران خلال الفترة المنصرمة من الشهر الحالي ذو القعدة 82 مخالفة

ضبط 82 مخالفة تجارية في عمران

المؤتمرنت -
ضبط 82 مخالفة تجارية في عمران
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة عمران خلال الفترة المنصرمة من الشهر الحالي ذو القعدة 82 مخالفة.

وأشار مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة، يحيى عطيفة، أن الحملة الميدانية استهدفت (2099) محلاً تجارياً، وبلغ عدد الملتزمين (2016) محلا تجاريا، وتم ضبط (82) مخالفة تجارية توزعت بين (14) مخالفات عدم إشهار الأسعار و(39) مخالفات رفع الاسعار و(15) مخالفات بيع مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومخالفة عدم وجود ميزان للمخابز والافران، و(3) مخالفات نقص أوزان الرغيف، ومخالفة اشتراطات فنية وصحية، و(9) مخالفات اخرى.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم استهدافه من المحلات التجارية خلال النزول الميداني على الأسواق في مديريات المحافظة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري 1444هـ بلغ (3217) محلاً تجارياً، وبلغ عدد الملتزمين (2997)، وتم ضبط (234) مخالفة تجارية توزعت بين (97) مخالفات عدم إشهار الأسعار، و(83) مخالفات رفع الأسعار، و(11) مخالفات بيع مواد تالفة ومنتهية الصلاحية، ومخالفة عدم وجود ميزان للمخابز والافران، ومخالفتين نقص أوزان الرغيف ومخالفة رفض التفتيش، و(93) مخالفات اخرى.

وأكد عطيفة أن مكتب الصناعة مستمر في متابعة الأسواق والنشاط التجاري والاقتصادي فيها ومدى توفير جميع المتطلبات الاساسية والضرورية للمجتمع ومراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار بما يضمن الاستقرار السلعي واستقرار الاسعار والحد من حالات الغش التجاري وأي مخالفات اخرى.








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