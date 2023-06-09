المؤتمرنت -

أورام الدماغ.. إليكم طرق الوقاية منها

أكد البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، أن التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة.



ويلفت الأخصائي إلى أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة ويمكن أن تكون خبيثة. وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة وهي أيضا تعطي نقائل metastases.



ويقول: “إذا تحدثنا عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة (بالنسبة لأولئك الذين يدخنون السجائر ويتعاطون الكحول، يزداد خطر إصابتهم بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة تقريبا)، وتناول كمية كافية من الفواكه والخضروات وتحاشي المواقف العصيبة قدر الإمكان”، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".



ووفقا له، الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ هي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية.



ويضيف: “يمكن أن تحدث اضطرابات نفسية وتظهر عدوانية ونشوة وبهجة غير مبررة أو لامبالاة. كما يمكن ان يعاني الشخص من هلوسة بصرية واضطراب في الذاكرة والانتباه ومشكلات في التفكير”.



ويشير الأخصائي إلى أن أورام الدماغ الحميدة تكون ذات حجم صغير وتنمو ببطء واستئصالها سهل، ما يزيد متوسط عمر المصاب 10 سنوات وأكثر.



أما في حالة الأورام الخبيثة فلا يزيد متوسط عمر المصاب عن سنة واحدة. ولكن المرضى الأصغر سنا لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة أفضل بكثير.