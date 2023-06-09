الجمعة, 09-يونيو-2023 الساعة: 05:22 م - آخر تحديث: 05:19 م (19: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكد البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، أن التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة

أورام الدماغ.. إليكم طرق الوقاية منها

المؤتمرنت -
أورام الدماغ.. إليكم طرق الوقاية منها
أكد البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، أن التدخين والمشروبات الكحولية تزيد من خطر الإصابة بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة.

ويلفت الأخصائي إلى أن هذه الأورام يمكن أن تكون حميدة ويمكن أن تكون خبيثة. وتتميز الأورام الخبيثة بنموها السريع في الأنسجة وهي أيضا تعطي نقائل metastases.

ويقول: “إذا تحدثنا عن الوقاية من هذه الأورام فيجب قبل كل شيء اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة نشاط بدني معتدل، وراحة كافية، والتخلي عن العادات السيئة (بالنسبة لأولئك الذين يدخنون السجائر ويتعاطون الكحول، يزداد خطر إصابتهم بأورام الدماغ بنسبة 30 بالمئة تقريبا)، وتناول كمية كافية من الفواكه والخضروات وتحاشي المواقف العصيبة قدر الإمكان”، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا".

ووفقا له، الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ هي الصداع والتقيؤ غير المرتبط بتناول الطعام والدوخة والتشنجات ونوبات الصرع وضعف العضلات والتوتر وضعف السمع ومشكلات في البصر والهلوسة السمعية والذوقية.

ويضيف: “يمكن أن تحدث اضطرابات نفسية وتظهر عدوانية ونشوة وبهجة غير مبررة أو لامبالاة. كما يمكن ان يعاني الشخص من هلوسة بصرية واضطراب في الذاكرة والانتباه ومشكلات في التفكير”.

ويشير الأخصائي إلى أن أورام الدماغ الحميدة تكون ذات حجم صغير وتنمو ببطء واستئصالها سهل، ما يزيد متوسط عمر المصاب 10 سنوات وأكثر.

أما في حالة الأورام الخبيثة فلا يزيد متوسط عمر المصاب عن سنة واحدة. ولكن المرضى الأصغر سنا لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة أفضل بكثير.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض بأسعار الدولار
محافظات: ضبط 82 مخالفة تجارية في عمران
عربي ودولي: إخطار بالاستيلاء على 96 دونماً غرب سلفيت
رياضة: وست هام يتوج بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي
محافظات: حريق يلتهم شقة في حي شيراتون بصنعاء
رياضة: الأولمبي اليمني يخسر أمام نظيره الإماراتي
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: المعارضة المولدوفية تحتج ضد عسكرة البلاد
فنون ومنوعات: ما خطورة لدغات البعوض؟
علوم وتقنية: ما هو السبب الرئيسي لسلس البول الليلي؟
رياضة: ليفربول يتعاقد مع ماك أليستير
مجتمع مدني: 10 عادات يومية ستغير حياتك
أخبار: الحديدة.. 47 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
عربي ودولي: قتلى وجرحى في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي عبدالله الأشول
أخبار: الثروة السمكية تدين الاعتداءات على الصيادين
أخبار: صنعاء.. اختتام المؤتمر الرابع للطب المخبري
أخبار: مسؤول ينتقد حصر تحالف العدوان الرحلات الجوية
اقتصاد: الذهب يصعد مع هبوط الدولار
أخبار: استمرار تاثر المياه الاقليمية بالعاصفة الاعصارية
أخبار: صدور حكم قضائي في قضية "قصر السلطانة"
أخبار: أول طائرة أممية تهبط في الحديدة منذ 8 أعوام
عربي ودولي: الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل جنوب الخليل
عربي ودولي: المعارضة الكويتية تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان
رياضة: رسميًا.. بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023