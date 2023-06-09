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أخبار
المؤتمر نت - أكد نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي، وصول كميات كبيرة من الغاز المنزلي

الواحدي يؤكد وصول كميات كبيرة من الغاز المنزلي

المؤتمرنت -
الواحدي يؤكد وصول كميات كبيرة من الغاز المنزلي
أكد نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي، وصول كميات كبيرة من الغاز المنزلي، والتي ستسهم في تغطية الاحتياج في المحافظات.

وأطلع نائب وزير النفط الواحدي ومعه وكيل محافظة البيضاء، أحمد السيقل، على الوضع التمويني في عدد من محطات تعبئة الغاز المنزلي في مديرية رداع.

وتفقد الواحدي والسيقل ومعهما مدير المديرية، أحمد العكام، سير العمل في محطة رداع للغاز المنزلي، ومحطات تعبئة السيارات.

واستمعوا من ممثل الشركة في المحافظة، عبد الكريم الشامي، إلى شرح عن الوضع التمويني وآلية التوزيع، ومدى الالتزام بتوجيهات الشركة بخصوص تنفيذ البرامج التموينية بشكل يومي، وتغطية احتياجات المواطنين.

وأكد الواحدي استقرار الوضع التمويني، والحرص على توفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي، وتفعيل العمل في كافة المحطات.








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