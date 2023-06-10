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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثيرات العاصفة الإعصارية بيبارجوي على المياه الإقليمية الشرقية للبلاد، وهطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات ودرجات حرارة عظمى مرتفعة في الصحاري والهضاب الداخلية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وعواصف.. والأرصاد يحذر من طقس غير مستقر

المؤتمرنت -
أمطار وعواصف.. والأرصاد يحذر من طقس غير مستقر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثيرات العاصفة الإعصارية بيبارجوي على المياه الإقليمية الشرقية للبلاد، وهطول أمطار رعدية متفرقة على عدة محافظات ودرجات حرارة عظمى مرتفعة في الصحاري والهضاب الداخلية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع استمرار تأثيرات العاصفة الإعصارية الشديدة حيث قد تهطل أمطار رعدية أقصى شرق المياه الإقليمية البحرية، وأمطار رعدية متفرقة شرق أرخبيل سقطرى.

وأشار إلى هبوب رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 25- 35 عقدة، واضطراب البحر وارتفاع الموج ما بين 2 إلى أربعة أمتار، وسيتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4-7 كيلومترات.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، لحج، ذمار، ريمة، المحويت، حجه وصعدة وسهل تهامة وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظة أبين وجنوب محافظتي شبوة وحضرموت.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة السرعة تتراوح بين 25-35 عقدة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أن درجات الحرارة العظمى قد تكون مرتفعة على الصحارى والهضاب الداخلية والساحلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى مابين 35 -42 درجة مئوية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / الكدن : 02.1ملم، المحويت : 02.0، إب : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى وأجزاء من محافظات صعدة، حجة، ريمة، إب، تعز، لحج وأبين وهضاب محافظة حضرموت وسهل تهامة، وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

ونبه المركز ربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية الشرقية وحول أرخبيل سقطرى إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج والتدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ودعا المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة.








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