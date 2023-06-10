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المؤتمر نت - حقق المنتخب اليمني للناشئين فوزاً مثيراً أمام نظيره الفيتنامي 2 - صفر، على ملعب ثومنيه بمدينة هو شي منه الفيتنامية اليوم، في مواجهةٍ ودية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا

منتخب اليمن للناشئين يهزم فيتنام بثنائية

المؤتمرنت -
منتخب اليمن للناشئين يهزم فيتنام بثنائية
حقق المنتخب اليمني للناشئين فوزاً مثيراً أمام نظيره المنتخب الفيتنامي 2 - صفر، على ملعب ثومنيه بمدينة هو شي منه الفيتنامية اليوم، في مواجهةٍ ودية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا للناشئين.

وافتتح التسجيل للأحمر اليمني عادل عباس في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميله زيد الجراش الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ويخوض منتخبنا الوطني للناشئين المنافسات ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبات (تايلاند وماليزيا ولاوس)، والتي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران وحتى 2 يوليو/تموز المقبل.








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