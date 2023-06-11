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المؤتمر نت - مع بدء اشتداد درجات الحرارة ينصح الأطباء دائما بضرورة مراقبة الأطفال في هذه الأوقات من السنة خوفا من إصابتهم بنقص السوائل والجفاف

علامات تعني إصابة طفلك بالجفاف

المؤتمرنت -
علامات تعني إصابة طفلك بالجفاف
مع بدء اشتداد درجات الحرارة ينصح الأطباء دائما بضرورة مراقبة الأطفال في هذه الأوقات من السنة خوفا من إصابتهم بنقص السوائل والجفاف.

علامات تشير إلى أن طفلك يعاني من الجفاف:

قلة التبول
• بالنسبة للأطفال الذين ما زالوا يرتدون الحفاضات، فإن أقل من أربع حفاضات مبللة في اليوم قد تعني أن طفلك يعاني من الجفاف.
• بالنسبة للأطفال الأكبر سنا، ستقل مرات دخولهم للمرحاض، أو قد تكون رائحة البول قوية ولونه داكنا.

قلة الدموع
• إذا كان طفلك الصغير يبكي ولكن لا تفرز عينيه الدموع، فهذه علامة حمراء على أنه يحتاج إلى بعض السوائل.

- العيون الغارقة
- الشفاه الجافة

أيديهم وأقدامهم باردة
• إذا كانت يدا طفلك وقدميه باردة على الرغم من الحرارة، فهذه علامة حمراء لوجود الجفاف.

يتنفسون أسرع من المعتاد
• يمكن أن يشير التنفس بشكل أسرع من المعتاد إلى الجفاف، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسارع ضربات القلب.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتحسبا لأي موجات حر قادمة ينصح الآباء بضرورة المداومة على تقديم السوائل لأطفالهم وتجنيبهم أشعة الشمس الحارقة لا سيما خلال ساعات الذروة.وكالات








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