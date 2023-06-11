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أخبار
المؤتمر نت - عائلة تعثر على كنز قيمته مليون دولار

أثناء تنظيف المنزل: عائلة تعثر على كنز قيمته مليون دولار

المؤتمرنت -
أثناء تنظيف المنزل: عائلة تعثر على كنز قيمته مليون دولار
قادت الصدفة عائلة محظوظة إلى العثور على كنز مخبئ داخل قبو منزلهم الذي شيد في أوائل القرن العشرين.

وبحسب قناة "KTLA"، عثرت العائلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على عملات نحاس تتجاوز قيمتها مليون دولار.

وكان سمسار العقارات "جون رييس" يساعد زوجته في تنظيف منزل والدها الراحل فريتس في منطقة إينلاند إمباير عندما عثرا مليون بنس نحاسي تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار في مكان ضيق بالقبو.

والمنزل يعود لفريتس وشقيقه وهما مهاجران من ألمانيا، سكنا في هذا المنزل لعقود زمنية، حتى توفي فريتس وانتقل أخوه للعيش في مكان أخر.

واكتشف رييس وزوجته لدى التنقيب في الجزء الخلفي من القبو عملات معدنية في لفافات ورق مفككة، ما فتح شهيتهم لمزيد من البحث حيث عثروا لاحقا على عشرات من الحقائب المصرفية الممتلئة بالعملات النحاسية.

يقول رييس متحدثا عن تلك اللحظة التاريخية بالنسبة له: "توجد [أسماء] لبنوك على الحقائب لم أسمع عنها قط من قبل، أو لم تعد موجودة".

ولفت إلى أنهم عثروا بعد ذلك على عشرات الصناديق الكرتونية والقليل من الصناديق الخشبية، التي كانت ممتلئة كلها بالبنسات.

وكان البنس يصنع في البداية من النحاس الخالص حتى عام 1943 عندما حتى تحولت دار السك الأمريكية إلى الصلب المغطى بالزنك على خلفية الحاجة إلى النحاس في الحرب العالمية الثانية.*وكالات








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