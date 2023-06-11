الأحد, 11-يونيو-2023 الساعة: 07:31 م - آخر تحديث: 07:24 م (24: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - الأمانة : تدشين الخط الناقل للصرف الصحي

الأمانة : تدشين مشروع الخط الناقل للصرف الصحي

المؤتمرنت -
الأمانة : تدشين مشروع الخط الناقل للصرف الصحي
وضع نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني وأمين العاصمة حمود عباد، اليوم حجر الأساس ودشنوا تنفيذ مشروع الخط الناقل للصرف الصحي للمنطقة الغربية بأمانة العاصمة بتكلفة مليار و200 مليون ريال.

واستمع مقبولي والشرماني وعباد ومعهم وكيل الأمانة لقطاع المشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، من القائم بأعمال مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس محمد مداعس، إلى شرح حول مكونات المشروع الذي يشمل تنفيذ الخط الناقل بطول سبعة كيلو و200 مترا ويستفيد منه 800 ألف نسمة، ويحد من طفح المجاري خاصة في وادي شاهر بمديرية معين.

كما اطلعوا ومعهم مدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان، على التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع الذي تنفذه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة، وكذا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط قناة تصريف مياه الأمطار بمنطقة دارس بقنوات شارع البحث الجنائي وتمتد للسائلة بطول 800 متر بتكلفة 500 مليون ريال بتمويل محلي.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هذه المشاريع الخدمية تأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ مشاريع تلامس احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أنها ستسهم في توصيل شبكة الصرف الصحي ومعالجة طفح المجاري وتصريف مياه الأمطار والسيول في المناطق المستهدفة.

من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة، أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع أمانة العاصمة على تنفيذ هذا المشروع الذي سيلعب دورا كبيرا في حماية المنطقة من الملوثات سواء كانت مياه صرف صحي أو غيرها، والتي تعتبر من المناطق الأساسية التي سوف تستفيد من المشروع بشكل كبير.

بدوره أشار أمين العاصمة، إلى أن هذا المشروع يعكس الاهتمام بمشاريع المياه والصرف الصحي وإعطائها الأولوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مبيناً أن مشروع الخط الناقل للصرف الصحي يخدم المناطق الغربية المستهدفة ومنها منطقة الحياره ووادي شاهر التي تعاني من طفح المجاري.

إلى ذلك اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ووزير المياه وأمين العاصمة ومعهم وكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع، على مستوى الإنجاز بمشروع جسر النصر .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تفقد سير العمل في فرع شركة الغاز بذمار
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب مناطق شمال اليابان
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء حارة
رياضة: مانشستر سيتي بطلاً لدوري أبطال أوروبا
مجتمع مدني: علامات تعني إصابة طفلك بالجفاف
أخبار: مناقشة التحضيرات للمؤتمر الثالث للطاقة المتجددة
علوم وتقنية: هذه شروط النوم الجيد
رياضة: بعثة المنتخب الأولمبي اليمني تصل بغداد
فنون ومنوعات: مفاجأة تبرئ أماً بعد 20 سنة في السجن!
عربي ودولي: زیلینسکي یعلن بدء الهجوم المضاد
علوم وتقنية: ما هي خطورة القهوة بالحليب؟
أخبار: الحديدة: 137 خرقاً للهدنة الأممية بـ24 ساعة
أخبار: اجتماع يناقش نقل المرضى والحجاج عبر المطار
أخبار: مدير شركة النفط يسلم اقراره بالذمة المالية
أخبار: بن حبتور: حريصون على إسناد التعليم العالي
رياضة: منتخب اليمن للناشئين يهزم فيتنام بثنائية
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بالجنين
أخبار: 13641 حصيلة ضحايا العدوان من النساء والأطفال
أخبار: أمطار وعواصف.. تحذير من طقس غير مستقر
عربي ودولي: 22 قتيلاً جراء انفجار ذخائر في الصومال
أخبار: صاعقة رعدية تقتل شخصين وتصيب 4 في تعز
رياضة: ريال مدريد يتعاقد مع المدافع غارسيا
عربي ودولي: بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ فعلياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023