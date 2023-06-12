المؤتمرنت -

إب.. انقلاب مقطورة غاز منزلي في حزم العدين

انقلبت مقطورة مليئة بمادة الغاز المنزلي، في نقيل بمديرية حزم العدين بمحافظة إب مما أدى إلى إنقطاع الخط.



وقال فرع مصلحة الدفاع المدني في إب، إنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادثة وباشرت عملها بتأمين الموقع وبعد ذلك تمت عملية تبريد المقطورة.



وأوضح أن المقطورة كانت متوجهه الى محافظة تعز، مؤكداً أن سبب انقلابها يعود إلى وجود حفره في رون النقيل حيث فقدت المقطورة توازنها فانقلبت على الفور دون وقوع أي أضرار بشرية.



الجدير بالذكر أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمحافظة تعاملت مع الحادثة بحذر منذ انقلاب المقطورة صباحاً حتى تم رفعها مساءا وسط تشديدات مكثفه لإجراءات الأمن والسلامة العامة تحسباً لأي طارئ لا سمح الله.



وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر والحوادث حفاظا على الأرواح والممتلكات.