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المؤتمر نت - أظهرت دراسة طبية حديثة أن عصير الشمندر يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، وهي المرض القلبي الحاد المهدد للحياة

"عصير طبيعي" يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية

المؤتمرنت -
"عصير طبيعي" يقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية
أظهرت دراسة طبية حديثة أن عصير الشمندر يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية، وهي المرض القلبي الحاد المهدد للحياة.

ووجد الباحثون أن شرب 70 مل فقط في اليوم من عصير الشمندر يخفض النوبات القلبية أو غيرها من المضاعفات إلى النصف في المرضى الذين لديهم دعامة "الريسّور"، وهو جهاز على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تزود القلب بالدم بغرض إبقاء الشرايين مفتوحة في 6 أشهر.

ويقول الباحثون إن العصير المعروف بفعاليته في خفض ضغط الدم، يحتوي على النترات، التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

وقال كريشناراج راثود، من جامعة كوين ماري في لندن: "أحبَّ مرضانا كون علاجهم منتجا طبيعياً تماما وليست له آثار جانبية كبيرة. وسننتقل بهذا إلى المرحلة التالية من التجارب على أمل أن يصف الأطباء قريبا عصير الشمندر لضمان استمرار الدعامات لفترة أطول"، وفقا لصحيفة الصن" البريطانية.

كيف تحدث النوبة القلبية؟
• وفقا لمؤسسة "مايو كلينك"، تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره.
• يكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب (الشرايين التاجية).
• يطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.
• يطلق على النوبة القلبية أيضا اسم احتشاء عضلة القلب أو الذبحة القلبية أو الصدرية، وهي حالة تتطلب العلاج الفوري لتجنب خطر الوفاة.
• من الإجراءات المتبعة لدرء خطر الموت تزويد العديد من المرضى بدعامات لإبقاء الشرايين مفتوحة، ما يقلل من احتمالية تضيقها مرة أخرى.
• تكون معظم الدعامات مغلفة بدواء يساعد على إبقاء الشريان مفتوحا (دعامات محملة بالأدوية).








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