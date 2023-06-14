المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يستهل مشواره بملاقاة ماليزيا غداً

يستهل المنتخب الوطني للناشئين، مشواره في نهائيات آسيا لكرة القدم، ظهر يوم غدٍ الخميس بملاقاة نظيره الماليزي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للبطولة التي تحتضنها العاصمة التايلاندية بانكوك.



وأنهى ناشئو اليمن بقيادة المدير الفني الوطني محمد البعداني، استعداداتهم للمشاركة في العرس الآسيوي خلال الفترة من 15 يونيو إلى 2 يوليو 2023م ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات اليمن، تايلاند، ماليزيا ولاوس.



فيما يبدأ منتخبنا الوطني الأولمبي مشاركته في غرب آسيا مساء اليوم، بلقاء نظيره العماني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة التي تستضيفها مدينتا كربلاء وبغداد العراقيتين.



ووفق نظام البطولة يتأهل متصدر المجموعات الثلاث للمربع الذهبي بالإضافة إلى أفضل منتخب يحل في المركز الثاني، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني بقيادة مدربه التشيكي سكوب، ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبي عمان ولبنان.