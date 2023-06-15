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المؤتمر نت - أكدت أخصائية أمراض القلب، الدكتورة سفيتلانا بيازروفا، أن ارتفاع درجات الحرارة صيفا يزيد من حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية

نصائح طبية لمرضى القلب في فصل الصيف

المؤتمرنت -
نصائح طبية لمرضى القلب في فصل الصيف
أكدت أخصائية أمراض القلب، الدكتورة سفيتلانا بيازروفا، أن ارتفاع درجات الحرارة صيفا يزيد من حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية.

وأشارت أخصائية أمراض القلب في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه لا ينصح بالخروج من المنزل عندما يكون الجو حارا جدا، مؤكدة أن أفضل وقت للتجوال هو حتى الساعة العاشرة صباحا والحد الأقصى إلى الساعة 12 ظهرا. أو في الفترة المسائية بعد الساعة الرابعة والأفضل بعد الساعة السادسة.

وحثت الأخصائية مرضى القلب والأوعية الدموية على التواجد خلال أوقات الحر في مكان فيه تهوية جيدة ويفضل أن يكون فيه مكيف هواء، وتجنب وسائل النقل وأماكن الأزدحام.

وقالت: "يجب شرب كمية كافية من الماء حتى إذا كان الشخص يعاني من قصور القلب، بمقدار 40-60 مليلترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم. لأن الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل في حالات فرط التعرق، إي أنه يفقد نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لعمل القلب بصورة طبيعية. ولتعويض النقص في السوائل يفضل شرب الماء الصافي المبرد أو عصائر أو منتجات الألبان".

وحذرت الأخصائية من شرب القهوة والكحول في الجو الحار. وتقليل التدخين إلى أدنى حد، والأفضل الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وشددت الطبيبة على ضرورة الاهتمام بالتغذية، والامتناع عن تناول الأطعمة المقلية والدهنية، والإكثار من الفواكه والخضروات والأسماك غير الدهنية.

وأضافت، "ينصح بارتداء ملابس خفيفة فاتحة اللون من أقمشة طبيعية مع غطاء للراس. والتقليل قدر الإمكان من النشاط البدني، وعدم العمل مع إمالة الرأس للأسفل، لأن هذا قد يسبب زيادة في الضغط".

ونصحت الأخصائية كل من يعاني من أمراض القلب بعدم الاستحمام المتباين (ساخن-بارد)، لأنه قد يسبب تشنجات في الأوعية الدموية، وبالتالي احتشاء عضلة القلب، مشددةً على الاستمرار في تناول الأدوية التي وصفها الطبيب والالتزام بجميع نصائحه وتوجيهاته".








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