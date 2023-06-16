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المؤتمر نت - ودّع المنتخب الوطني الأولمبي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في العراق، رغم فوزه على نظيره اللبناني 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب المدينة الدولي

أولمبي اليمن يُودّع غرب آسيا بالفوز على لبنان

المؤتمرنت -
أولمبي اليمن يُودّع غرب آسيا بالفوز على لبنان
ودّع المنتخب الوطني الأولمبي بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في العراق، رغم فوزه على نظيره اللبناني 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد ضمن الجولة الثانية والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة.

تقدم المنتخب اللبناني في النتيجة أولاً عند الدقيقة 53 عبر لاعبه محمد صادق الذي استغل كرة مرتدة من حارس مرمى المنتخب بسام فريد إثر ركلة حرة لم يتمكن من السيطرة، لتعود لصادق ويهز الشباك.

واستطاع أولمبي اليمن أن يعود في النتيجة بتسجيله هدف التعادل عن طريق قاسم الشرفي قبل أن يحرز حمزة محروس الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة وضع المنتخب أول ثلاث نقاط في المركز الثاني، ليغادر المنافسات، بحلوله المركز الثاني، خلف المنتخب العماني الذي تأهل للمربع الذهبي بفوزه على اليمن بثلاثية نظيفة ولبنان بهدف وحيد.








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