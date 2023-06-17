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المؤتمر نت - كشفت الدكتورة إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية، أسباب ظهور حب الشباب عند البالغين

ما هي أسباب ظهور حب الشباب لدى البالغين؟

المؤتمرنت -
ما هي أسباب ظهور حب الشباب لدى البالغين؟
كشفت الدكتورة إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية والزهرية، أسباب ظهور حب الشباب عند البالغين.

وأشارت الأخصائية، إلى أن هذه الحالة تلاحظ عادة لدى المراهقين، لأن جلدهم في مرحلة النمو ويفرز الكثير من الدهون، ولكن يمكن ان تلاحظ لدى البالغين أيضا، وفقاً لصحيفة "فيستي. رو".

وتقول الدكتورة: "يشير ظهور حب الشباب إلى فرط إنتاج الزهم أي قشرة الرأس، وتغير نوعيته، كما تسبب الدهون تلوث الجلد، ما يؤدي إلى فرط التقرن، حيث تمتلئ المسامات وبصيلات الشعر به، وبالتالي ظهور حب الشباب وبثور دائمة مزعجة، ولكن ما هي أسبابها؟

- الإجهاد:
تعتبر الانفعالات والعواطف والجوع والعمل البدني الشاق من أسباب الإجهاد، الذي يسبب إفراز هرمون الكورتيزول، والذي بدوره يحفز أو يفاقم مشكلة حب الشباب.

- الهرمونات:
وهذا سبب رئيسي. لأن الغدد الدهنية تتأثر فقط بالاندروجين (الهرمونات)، وهي تحت تأثير هرمونات الستيرويد.

وتكون حساسية مستقبلات الهرمونات عند بعض الأشخاص في مناطق معينة من الوجه والجسم عالية جدا. والأهم من ذلك، أن فرط الأندروجين الموضعي هو عامل موروث.

- مستحضرات التجميل:
يمكن لمستحضرات التجميل وخاصة الكريمات والمساحيق المحتوية على صبغات أصطناعية (وخاصة حمراء اللون) أن تسبب ظهور البثور.

- محاولة إزالة حب الشباب ذاتيا:
ويعتقد الخبراء أن الانفعالات الداخلية للشخص يمكن أن تسبب ظهور الطفح وحب الشباب على الجلد، ما يشير إلى أن الجسم يعاني من مشكلة ما، وإن المحاولات الدائمة للتخلص من حب الشباب ذاتيا تشير إلى أن الشخص غير مرتاح من مظهره الخارجي ويعاني من مشكلات وصراعات داخلية عميقة، لذلك عندما يضغط على حب الشباب يشعر بالألم بالطبع ولكنه في نفس الوقت يخفف من التوتر النفسي.








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