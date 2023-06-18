المؤتمرنت -

152 عملية بمخيم العيون في حبور ظليمة عمران

أجريت 152 عملية جراحية خلال المخيم المجاني الـ53 لطب وجراحة العيون الذي نظمته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة في مديرية حبور ظليمة بمحافظة عمران.



وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب، أن العمليات توزعت بين 105 مياه بيضاء، و43 إزالة الظفرة وثلاث عمليات كيس دهني وعملية إزالة شامة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبتمويل الهيئة العامة للزكاة.



وذكر أن عدد المستفيدين من المعاينات في المخيم الذي استمر ستة أيام بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة ومستشفى مديرية حبور ظليمة الريفي، أكثر من ألف و200 حالة من الأسر الفقيرة.



وأشار الدكتور العطاب إلى أن المخيم هدف إلى تخفيف معاناة الفقراء والمعوزين وأسر الشهداء بالمديرية والمناطق المجاورة في ظل الظروف الصعبة جراء العدوان والحصار.