المؤتمرنت -

منتخب اليمن للناشئين يهزم لاوس ويضع قدماً في ربع نهائي كأس آسيا

وضع المنتخب الوطني للناشئين قدماً في ربع نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقامة في تايلاند، بفوزه 2-1 على نظيره منتخب لاوس، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



وسجل للأحمر اليمني الصغير عادل قاسم بالدقيقة 28، وفي الشوط الثاني عادل منتخب لاوس النتيجة بالدقيقة 55، وفي الدقيقة 74 سجل أنور الطريقي الهدف الثاني للأحمر اليمني من ضربة جزاء.



وبهذا الفوز رفع المنتخب اليمني للناشئين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وبفارق خمسة أهداف حيث سجل ستة أهداف ودخلت شباكه هدف وحيد، يأتي بعده منتخب تايلاند بثلاث نقاط والذي يلعب لقاءه الثاني أمام ماليزيا.



ويلعب الأحمر اليمني الصغير مباراته الأخيرة أمام تايلاند المستضيف الاربعاء القادم، وفي حالة تأهل المنتخب لربع النهائي تبقى له مباراة وحيدة للفوز بها والتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة للناشئين.