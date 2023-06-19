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أخبار
المؤتمر نت - عصير البرقوق يقلل الاصابة بأمراض القلب

باحثون: عصير البرقوق يقلل الاصابة بأمراض القلب

المؤتمرنت -
باحثون: عصير البرقوق يقلل الاصابة بأمراض القلب
كشف باحثون أنه يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية باستخدام عصير بسيط من البرقوق الياباني (Prunus mume)- وهي فاكهة تُستهلك على نطاق واسع في الدول الآسيوية ويروج لها كغذاء صحي في اليابان.

جاء ذلك في دراسة أجراها باحثون في كلية "لويس كاتز" للطب في جامعة تمبل ونشرت نتائجها على الإنترنت في مجلة "Hypertension Research".

ويعاني أكثر من 122 مليون أمريكي - نحو نصف سكان الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر - من ارتفاع ضغط الدم، وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلى الرغم من التقدم في العلاج، حتى المرضى الذين يتناولون أدوية للسيطرة على ضغط الدم يظلون معرضين لخطر الموت بسبب أمراض مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

وقال ساتورو إيجوتشي أستاذ في مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية، في مركز "سول شيري" لأبحاث التخثر: "من المعروف أن الأدوية وحدها لا تكفي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم (..) للمساعدة في حل هذه المشكلة، أصبحنا مهتمين بمكمل يمكن أن يقلل بشكل محتمل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبدأنا في التحقيق في آثار باينيكو-إيكيسو، وهو مركز عصير منقوع من البرقوق الياباني".

تحتوي فاكهة البرقوق الياباني النيئة، والتي يشار إليها تقليديًا باسم "Ume" في اليابان، على مواد سامة، ولذلك غالبًا ما تتم معالجتها في عصائر آمنة للاستهلاك.

تم استهلاك مُركز العصير المشبع، المعروف باسم باينيكو-إيكيسو، في اليابان كمكمل صحي منذ القرن الثامن عشر على الأقل.

ووجد الباحثون في التجارب التي أُجريت على خلايا العضلات الملساء للأوعية الدموية، أن باينيكو-إيكيسو يخفف من الإشارات المعززة للنمو التي يسببها أنجيوتنسين 2 - هرمون الدورة الدموية الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في تطور ارتفاع ضغط الدم.

لفهم التأثيرات المضادة لارتفاع ضغط الدم المحتملة لـ باينيكو-إيكيسو بشكل أفضل، استخدم الدكتور إيجوتشي والدكتور هيروتشي أوتسونوميا، الأستاذ في قسم إعادة التأهيل في جامعة أوساكا كاواساكي لإعادة التأهيل في اليابان والمؤلف المشارك في التقرير الجديد، الفئران، حيث تلقت الحيوانات دفعات من الأنجيوتنسين 2 للحث على ارتفاع ضغط الدم، ثم تم إعطاء الفئران إما ماء عاديا، في المجموعة الضابطة، أو ماء يحتوي على باينيكو-إيكيسو.*وكالات









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