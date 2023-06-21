المؤتمرنت -

منتخب اليمن للناشئين يفرّط بصدارة مجموعته

فرّط المنتخب الوطني للناشئين بصدارة مجموعته في النهائيات الآسيوية لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه منتخب تايلاند (0-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في العاصمة بانكوك.



وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 90+5، عندما سجل تاناكريت لومناك هدف الفوز للمنتخب التايلاندي، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، فيما حل منتخبنا الوطني ثانياً بـ6 نقاط.



وتأهل الأحمر اليمني الصغير برفقة نظيره التايلاندي إلى ربع نهائي كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا، عن المجموعة الأولى، فيما غادر منتخبي لاوس وماليزيا البطولة من دور المجموعات.



وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد استهل مشواره في البطولة بقوة بفوزه الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة، قبل أن يتجاوز لاوس بهدفين لهدف.



ويعد كأس آسيا للناشئين هو المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة 2023، وستشارك فيه المنتخبات الأربع التي تصل إلى نصف النهائي.