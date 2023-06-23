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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على عدة محافظات،

أجواء حارة على سواحل الجمهورية

المؤتمرنت -
أجواء حارة على سواحل الجمهورية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً على الصحارى والسواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب ، تعز، الضالع ولحج وغرب كل من عمران وصنعاء وعلى أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء ، أبين، شبوة وحضرموت وسهل تهامة.

وذكر أنه من المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39-43 درجة مئوية، وأجواء حارة مع رطوبة عالية على سواحل الجمهورية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 – 39 درجة.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى تصل إلى 40 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الشرقية.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن : 36.4 ملم، إب 4 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، المحويت، حجة، ريمة، لحج وحضرموت وكانت خارج نطاق محطات الرصد .

وحث المركز المواطنين على عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها والاحتماء من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار ومن عبور الجسور والأنفاق الأرضية أثناء تدفق السيول.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نصح المركز بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في المناطق التي ستشهد درجات الحرارة المرتفعة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى.








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