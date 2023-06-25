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المؤتمر نت - ودّع المنتخب الوطني للناشئين، منافسات كأس آسيا، إثر خسارته من نظيره الإيراني 2-4 بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع النهائي

منتخب الناشئين يُودّع كأس آسيا بخسارة أمام إيران

المؤتمرنت -
منتخب الناشئين يُودّع كأس آسيا بخسارة أمام إيران
ودّع المنتخب الوطني للناشئين، منافسات كأس آسيا، إثر خسارته من نظيره الإيراني 2-4 بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي خلال الوقت الأصلي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع النهائي.

وقدم نجوم اليمن مباراة مميزة، وسيطروا على اللقاء معظم الشوطين، في حين اعتمد المنتخب الإيراني على إغلاق المساحات، والبنية الجسمانية لشن هجمات مرتدات، لم تكتب النجاح للمنتخبين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي واللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لإيران.

وكان ناشئو اليمن بلغوا ربع نهائي البطولة، عقب حلولهم وصافة المجموعة الأولى، حيث استهل المنافسات بفوز كبير على ماليزيا 0-4، قبل أن يتجاوز لاوس 0-1، وخسارة أمام أصحاب الأرض تايلاند 0-1.








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