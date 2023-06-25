المؤتمرنت -

صنعاء تعلن بدء صرف معاشات يوليو 2023

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف معاشات المتقاعدين لشهر يوليو 2023م - ذو الحجة 1444هـ، بصورة متقدمة لإعانة المستحقين وأسرهم لتغطية نفقات عيد الأضحى المبارك.



وأوضحت المؤسسة أن عملية الصرف بدأت اليوم الأحد في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، والتي تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.



وبينت المؤسسة أن الهدف من صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل حلول الشهر المستحق، هو تمكين مستحقي المعاش وأسرهم من مواجهة نفقات ومتطلبات عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنها اعتادت في السنوات الأخيرة تقديم معاشات المتقاعدين والمتوفين في القطاع الخاص في مثل هذه المناسبات قبل حلول الشهر المستحق للصرف.



وعبرت قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن التهاني والتبريكات لكل العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مجددة حرصها على توسيع المظلة التأمينية، لحماية أكبر قدر ممكن من العاملين في القطاع الخاص، ومنحهم وأسرهم حقوقهم الكاملة في الحصول على المنافع التأمينية.



يشار إلى أن المؤسسة تقوم بصرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين بداية كل شهر حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.