المؤتمر نت -

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الأضحى

بعثت هيئات المؤتمر الشعبي العام (النيابية- الوزارية- الشوروية- الرقابة التنظيمية) برقيات تهانِ إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1444 هجرية .



وفي البرقيات عبرت هيئات المؤتمر عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنية أن يعيده الله على الوطن اليمني، باليُمن والخير والبركات.



واشادت بالقيادة الحكيمة والمواقف الوطنية والنضالية لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الاخ صادق أمين ابو راس، معتبرة بأن الشيخ صادق امين ابو راس سيظل رمزاً للنضال والصمود والتضحيات، ومصدر فخرٍ لكل أبناء الشعب اليمني.



وحيّت هيئات المؤتمر " الصمود الاسطوري لشعبنا اليمني العظيم الذي يقدم اروع صور التلاحم في مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.



سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على " أبناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام" وقد تحقق لليمن واليمنيين النصر المؤزر على تحالف العدوان ورموزه وأدواته.