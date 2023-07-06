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أخبار
المؤتمر نت - اكتشاف كنز قيمته داخل بطن حوت

اكتشاف كنز قيمته نصف مليون دولار في بطن حوت

المؤتمرنت -
اكتشاف كنز قيمته نصف مليون دولار في بطن حوت
اكتشف خبير مختص في علم الأمراض كنزا تبلغ قيمته 544 ألف دولار داخل بطن حوت نافق، وذلك بعدما جرفته الأمواج إلى شاطئ في جزيرة لا بالما بجزر الكناري الإسبانية.

وقال موقع "greekreporter" إن أحدا لم يتوقع وجود حجر من العنبر قطره يتراوح بين 50 إلى 60 سم ووزنه يصل إلى 9.5 كيلوغرام داخل بطن الحوت.

وعلى الرغم من صعوبة إجراء تشريح ما بعد النفوق بسبب الأمواج العاتية وتصاعد المد، إلا أن رئيس معهد صحة الحيوان والأمن الغذائي بجامعة لاس بالماس، أنطونيو فرنانديز رودريغيز، كان متحمسا لاكتشاف سبب نفوق الحوت، لكنه شك في وجود مشكلة هضمية، ما دفعه لفحص قولون الحوت، وشعر بوجود شيء محشور في جزء من الأمعاء، ليُفاجأ بهذا الكنز.

ورغم أن الجميع كانوا يشاهدونه عندما عاد إلى الشاطئ، إلا أنهم لم يكونوا يدركون أنه يحمل العنبر، وهي مادة نادرة، تُعرف في كثير من الأحيان بـ"الذهب العائم"، وقد كانت بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة لصانعي العطور على مدى قرون، وكان العنبر الذي يحمله فرنانديز رودريغيز في يديه، تقدر قيمته بـ500 ألف يورو (544175 دولارا).

يشار إلى أنه لم يتم تحديد أصل العنبر الذي ينتجه حوت من بين كل 100 حوت من حيتان العنبر حتى بداية القرن التاسع عشر، عندما بدأت عملية واسعة لصيد الحيتان.

وتتناول الحيتان كميات كبيرة من الحبار والحيوانات الرخوية البحرية، وغالبا ما لا يتم هضمها وتتقيأها الحيتان، ومع مرور السنين، ترتبط بقايا هذه الحيوانات معا داخل أمعاء الحوت لتشكل العنبر، ويكون ذلك على هيئة براز أحيانا، مما يشير إلى سبب شيوع العثور عليه عائمًا في البحر، ومع ذلك، في بعض الحالات، مثلما حدث في حوت لا بالما، يزيد حجم المادة للغاية ويمزق أمعاء الحوت، ما يؤدي إلى نفوقه.








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