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المؤتمر نت - أعلنت الدكتورة يلينا سفيريدوفا خبيرة التغذية الروسية، أنه لتطهير الجسم من السموم يجب التخلي عن تناول المعجنات والحلويات والوجبات السريعة

وصفات لإزالة السموم من الجسم

المؤتمرنت -
وصفات لإزالة السموم من الجسم
أعلنت الدكتورة يلينا سفيريدوفا خبيرة التغذية الروسية، أنه لتطهير الجسم من السموم يجب التخلي عن تناول المعجنات والحلويات والوجبات السريعة.

وكشفت الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" كيف يمكن مساعدة الجسم على تطهير نفسه وحددت وصفات تساعد في ذلك.

وتقول: "إذا كان الشخص يعاني من تهيج الجلد، والتورم، والتعب المزمن، وسوء النوم، فقد يكون التخلص من السموم هو الحل. أي يحتاج إلى تنظيف جسمه من السموم بعناية - لا توجد أنظمة غذائية أحادية يتم فيها اختيار منتج واحد أو استبعاد كامل للكربوهيدرات. ولكن عليه مع ذلك التخلي عن الدقيق والحلويات والوجبات السريعة والكحول والمشروبات الغازية. وعليه لمدة ثلاثة أيام اتباع نظام غذائي صحي وبعدها سيشعر بتغيرات واضحة ومريحة في حالته".

ووفقا لها، عصائر الخضار والفواكه والثمار مغذية تماما مثل الوجبات الخفيفة المعتادة أو الحلويات، لكن فائدتها أكبر.

وبحسب الخبيرة "يجب تقطيع الجزر والتفاح أولا ومن ثم وضع بعضها مع بعض في خلاط. ويمكن بعد ذلك إضافة عصير البرتقال إلى الخليط وخلطه من جديد للحصول على مشروب ممتاز، يمنح الشخص متعة وطاقة تكفيه طوال النهار، كما أن الجزر يحسن البصر".

ويمكن تطهير الجسم من السموم بواسطة حساء الطماطم الكريمي، الذي يساعد أيضا على إزالة السموم. لأن الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تقوية منظومة المناعة، كما أن احتواءها على مادة اللايكوبين في تركيبتها يعزز الخصائص الوقائية للجلد ويمنع تطور السرطان.

وتقول: "لتحضير الحساء يجب سلق الطماطم والفلفل الأحمر ثم تقطيعها إلى قطع كبيرة، لتوضع في الخلاط وتضاف إليها التوابل. بعد ذلك يعاد تسخين الحساء الناتج ويقدم مع خبز الحبوب الكاملة. بالطبع هذا الطبق خفيف لا يثقل كاهل الجسم على الإطلاق، إلا أنه يجلب الشعور بالشبع بحيث لا يشعر الشخص بالجوع لفترة طويلة".

ووفقا للخبيرة، يعتبر شاي الأعشاب علاجا فعالا لتطهير الجسم من السموم. وتنصح بعدم استخدام أكياس الأعشاب المنكّهة، بل الأعشاب الطبيعية السائبة.

وتقول: "تساعد خلطات الأعشاب على إزالة السموم من الجسم بسرعة. ويشعر الشخص بسرعة بتأثير شاي زهور البابونج أو الأوريغانو أو النعناع. لأن شاي هذه النباتات له تأثير مهدئ بعد يوم عمل شاق. كما أنها تساعد على كبح الشعور بالجوع وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

وتوصي الخبيرة بتناول سلطات محتوية على الأفوكادو للمساعدة على إزالة السموم من الجسم. مثلا سلطة من الطماطم والجرجير والأفوكادو. الجرجير ينظف مستقبلات النكهة، والطماطم والأفوكادو يساعدان على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وتدعيم القلب.

وتقول: " اشربوا 1.5-2 لتر من الماء أثناء اتباع حمية التخلص من السموم. بالطبع ليس هذا سهلا ، خاصة عندما يحتاج الجسم إلى وجبات غذاء كاملة وليس سلطات وحساء. ولكن سيتعود الجسم على ذلك بسهولة".








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