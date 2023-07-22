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المؤتمر نت - يمكن أن تساعد صحة الفم في تحديد الحالات المختلفة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني، بصرف النظر عن عدم تنظيف الأسنان

الكبد الدهني.. علامات في الفم تشير إلى الإصابة

المؤتمرنت -
الكبد الدهني.. علامات في الفم تشير إلى الإصابة
يمكن أن تساعد صحة الفم في تحديد الحالات المختلفة، بما في ذلك مرض الكبد الدهني، بصرف النظر عن عدم تنظيف الأسنان.

وهناك بعض العلامات المنذرة التي يجب أن تكون على دراية بها ويمكن أن يحمل فمك أدلة، وفقا لأخصائي أمراض اللثة الدكتور سليمان أنور.

قال الدكتور أنور: "مرض الكبد الدهني ينتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد. ويمكن أن يؤدي هذا التراكم إلى التهاب وتلف الكبد بمرور الوقت. مرض الكبد الدهني يمكن أن يسبب علامات في الفم لأن الرواسب الدهنية في الكبد تضعف قدرته على تكوين عوامل التخثر، ما يؤدي إلى تورم اللثة ونزيفها".

ومع ذلك، فإن لثتك ليست الجزء الوحيد من فمك الذي يدق أجراس الإنذار. من لون شفتيك إلى رائحة أنفاسك، إليك العلامات الرئيسية لأمراض الكبد التي قد تظهر في فمك، وفقاً لروسيا اليوم.

وبحسب الطبيب فإن العلامات التحذيرية تشمل:

- شحوب الشفاه واللثة - يمكن أن يؤدي تلف الكبد إلى فقر الدم، ما يؤدي إلى شحوب الشفتين واللثة.

- نزيف وتورم اللثة - يمكن أن يحدث هذا بسبب نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

- اللسان المحمر - السموم التي لا يستطيع الكبد معالجتها تدخل الدم وقد تغير مظهر اللسان ورطوبته.

- رائحة الفم الكريهة - يحدث هذا لأن الكبد لا يستطيع إزالة السموم من المواد الكيميائية في الجسم بشكل صحيح.

- جفاف الفم - قد يحدث انخفاض في إنتاج اللعاب عندما تضعف أمراض الكبد عملية الهضم.

وقال الدكتور أنور: "إذا لاحظت أعراض الفم هذه، فإن أهم خطوة هي زيارة الطبيب للتقييم".








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