المؤتمرنت -

إب.. إغلاق 15 وكالة للسفر

نفذ مكتب السياحة بمحافظة إب اليوم، حملة للرقابة والتفتيش على مكاتب وشركات ووكالات السفريات والسياحة بالمحافظة.



تستهدف الحملة التي تستمر يومين، ضبط جميع المنشآت المخالفة، وإلزامها بتطبيق كافة القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وبما يكفل جودة خدماتها المقدمة، وإنجاز معاملات المواطنين وحمايتهم من أعمال النصب واﻹبتزاز.



وأوضح مدير مكتب السياحة بالمحافظة غانم عوسج، أن الفرق الرقابية تواصل مهامها الميدانية في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومعالجة أسباب تأخير وعرقلة لمعاملات المواطنين والمسافرين.



وأفاد أنه تم إغلاق 15 مكتبا ووكالة للسفريات والسياحة خلال اليوم الأول من الحملة.. مبينا أن تلك المخالفات تنوعت بين عدم الحصول على تراخيص مزاولة العمل، وعرقلة لمعاملات المواطنين، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتنفيذ اللوائح والتعليمات الوزارية.



ونوه عوسج بالجهود التي تبذلها الفرق الميدانية لضبط كافة المنشآت المخالفة، ومطابقة التراخيص الممنوحة لها من مكتب السياحة والجهات ذات العلاقة.. مؤكدا عدم التهاون مع المخالفين وأحالتهم للجهة المختصة لينالوا عقابهم الرادع.



وحث مدير مكتب السياحة بالمحافظة جميع مكاتب ووكالات السفر والسياحة على التفاعل اﻹإيجابي مع الحملة والعمل على تصحيح أوضاعها تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.