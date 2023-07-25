الثلاثاء, 25-يوليو-2023 الساعة: 07:51 م - آخر تحديث: 07:20 م (20: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - قتل 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار قذيفة كانت مخزنة داخل منزل تاجر سلاح في وادي عبيدة بمحافظة مأرب

8 قتلى من أسرة واحدة في انفجار منزل بمأرب

المؤتمرنت -
8 قتلى من أسرة واحدة في انفجار منزل بمأرب
قتل 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار قذيفة كانت مخزنة داخل منزل تاجر سلاح في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر محلي، مقتل المواطن فضل صمرور المقرحي، وزوجته وخمسة من أولاده وشخص آخر بانفجار قذيفة كانت مخزنة في منزلهم بمنطقة الحوي، خلال محاولتهم التعامل معها.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير المنزل بالكامل.. لافتا إلى أن المقرحي يعمل في تجارة السلاح.

وتشهد المناطق المحتلة انفلاتا أمنيا وانتشار لظاهرة حيازة المواطنين للأسلحة الثقيلة في ظل غياب الدولة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب تركيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
أخبار: رياح وأمطار وأجواء حارة في هذه المحافظات
فنون ومنوعات: الموت يفجع الفنانة المصرية مي كساب
أخبار: اليوم.. بدء صرف بدل انتقال العاملين في المدارس
أخبار: صنعاء تحذر: استعدوا للساعات القادمة
محافظات: إب.. إغلاق 15 وكالة للسفر
أخبار: هيئة رئاسة مجلس النواب تقف أمام آخر المستجدات
عربي ودولي: 1300 موقع في أمريكا ملوثة بالنفايات الخطرة
عربي ودولي: العراق يعلن مغادرة طاقم البعثة الدنماركية
اقتصاد: بوتين يُقرّ قانون "الروبل الرقمي"
رياضة: ريال مدريد يفوز على ميلان ودياً
أخبار: توجيهات رئاسية هـامـة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي الخلقي بوفاة عمه
أخبار: 5 غارات ضمن 99 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة
محافظات: اعادة تأهيل جزر وسطية في إب
أخبار: الشهر المقبل.. انطلاق مهرجان العسل اليمني الثاني
أخبار: خطورة الجمع بين السجائر التقليدية والالكترونية
أخبار: تحذير من انتشار أمراض بسبب التغير المناخي
أخبار: الأرصاد يحذّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس
فنون ومنوعات: إرشادات للتخلص من التوتر
رياضة: روبليف يتوج بلقب بطولة باشتاد للتنس
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من الروحاني
عربي ودولي: القبض على 11 ارهابيّاً في العراق
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023