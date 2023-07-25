المؤتمرنت -

8 قتلى من أسرة واحدة في انفجار منزل بمأرب

قتل 8 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار قذيفة كانت مخزنة داخل منزل تاجر سلاح في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.



وأكد مصدر محلي، مقتل المواطن فضل صمرور المقرحي، وزوجته وخمسة من أولاده وشخص آخر بانفجار قذيفة كانت مخزنة في منزلهم بمنطقة الحوي، خلال محاولتهم التعامل معها.



وأشار المصدر إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير المنزل بالكامل.. لافتا إلى أن المقرحي يعمل في تجارة السلاح.



وتشهد المناطق المحتلة انفلاتا أمنيا وانتشار لظاهرة حيازة المواطنين للأسلحة الثقيلة في ظل غياب الدولة.