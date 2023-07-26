المؤتمرنت -

رسو عدد من السفن التجارية في ميناء الحديدة

رست على أرصفة محطة الحاويات بميناء الحديدة اليوم سفينة الحاويات "BARRIER" تحمل 350 حاوية بضائع وسلع مختلفة.



وأوضح مدير محطة الحاويات بميناء الحديدة القبطان شوقي مرشد، أن عددا من السفن المحملة بالمواد والبضائع المتنوعة، رست على أرصفة الميناء استعدادا لتفريغها ونقل حمولاتها.



وأكد أن المحطة تقدم كافة التسهيلات لسفن الحاويات، منوها بحرص مؤسسة موانئ البحر الأحمر على رفع قدرات ميناء الحديدة لاستقبال كافة أنواع السفن، وتحقيق معدلات تفريغ عالية.



وأكد القبطان مرشد، أهمية ميناء الحديدة في توفير السلع والبضائع لأكثر من 70 في المائة من ابناء الشعب اليمني.