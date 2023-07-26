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المؤتمر نت - غالباً ما لا تكون أعراض سرطان البنكرياس ملحوظة إلى أن يصبح في مراحله المتقدمة، ولذلك من المهم مراجعة الطبيب في أسرع ما يمكن في حال ملاحظة أي من العلامات والأعراض المرتبطة بهذا المرض

سرطان البنكرياس.. أعراض تنذر بالمرض القاتل

المؤتمرنت -
سرطان البنكرياس.. أعراض تنذر بالمرض القاتل
غالباً ما لا تكون أعراض سرطان البنكرياس ملحوظة إلى أن يصبح في مراحله المتقدمة، ولذلك من المهم مراجعة الطبيب في أسرع ما يمكن في حال ملاحظة أي من العلامات والأعراض المرتبطة بهذا المرض.

حيث أكد أخصائي الأورام البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أن سرطان البنكرياس هو أحد أنواع السرطان التي يصعب علاجها.

وأشار إلى أن هذا السرطان غالبا ما يشخص في مراحل متأخرة. لأنه يتطور من دون أعراض أو قد تظهر أعراض له غير مميِّزة، وقد تشير إلى أمراض أخرى، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".

وقال سيرياكوف: "أحد أهم أعراض سرطان البنكرياس الألم الناجم عن نمو الورم عبر النهايات العصبية. واعتمادا على منطقة الألم، يمكن أن يشعر الشخص بالألم في المراق الأيمن والأيسر أو في الجانب الأيسر اعلى البطن. كما يمكن أن يكون حول الخصر، خاصة عند الاستلقاء على الظهر ليلا، وكذلك بعد تناول أطعمة دهنية وكحول".

وبحسب الأخصائي، من بين الأعراض الأخرى التي يمكن ان تظهر- تغير لون البشرة ويرقان الأغشية المخاطية والصلبة والحكة الجلدية وفقدان الوزن وانتفاخ البطن.

ولفت إلى أن العوامل التي تحفز الإصابة بسرطان البنكرياس هي: نمط الحياة الخامل، الإفراط في شرب الكحول والتدخين، سوء التغذية (تناول كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية والمقلية والمواد المحتوية على نسبة عالية من السكر)، عامل الوراثة والعمر أكثر من 65 عاما والتهاب البنكرياس المزمن.

وأضاف: "يمكن أن تزيد بعض الأمراض، مثل مرض السكري وتليف الكبد وكيس البنكرياس والسرطان، من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس".

وتابع: "من أجل تشخيص أمراض الأورام في الوقت المناسب، يجب الخضوع لفحوصات وقائية بشكل دوري، واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي أعراض".








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