الخميس, 27-يوليو-2023 الساعة: 10:50 م - آخر تحديث: 10:17 م (17: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - سجل مستشفى السبعين للأمومة الطفولة في أمانة العاصمة ولادة 126 حالة تشوهات خلقية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري 2023م

ولادة 126 حالة مصابة بتشوهات خلقية في مستشفى السبعين

المؤتمرنت -
ولادة 126 حالة مصابة بتشوهات خلقية في مستشفى السبعين
سجل مستشفى السبعين للأمومة الطفولة في أمانة العاصمة ولادة 126 حالة تشوهات خلقية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري 2023م.

وأوضح تقرير صادر عن المستشفى، أن حالات التشوهات توزعت على استسقاء في الدماغ وتشوه في القدم وخروج امعاء وغيرها من حالات تشوهات فتاق العمود الفقري والشفة الأرنبية وشق الحنك وتسلخ الجلد.

وأشار التقرير إلى أن 56 حالة توفيت بعد الولادة، فيما 70 حالة تلقت العلاج وفق الخطة العلاجية المقررة من الاستشاريين والاخصائيين والأطباء بالمستشفى.

وأوضحت مدير عام المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، أن 49 حالة تشوه خلقي من إجمالي الحالات بالمستشفى، غير معرفة علميا ومتعددة التشوهات ولا يمكن تصنيفها ضمن التشوهات الشائعة مثل المتلازمات والاستسقاء الدماغي والشفة الارنبية وغيرها.

وأشارت إلى أن التشوهات الجنينية الشائعة تتوزع على الشلل الدماغي والشفة الأرنبية وتشوهات القلب والجهاز الهضمي والتشوهات الخلقية الوراثية.

وارجعت الدكتورة الخطيب، سبب ارتفاع حالات التشوهات الخلقية إلى مخلفات العدوان من القنابل العنقودية وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا التي تم استخدامها خلال العدوان على اليمن.

ولفتت إلى أن التشوهات الخلقية تنتج عن عدد من العوامل المعروفة علميا بالاضطرابات الوراثية وتشوه الكروموسومات أو ما يعرف بالطفرة الجينية.. مبينة أنه لا يشترط وجود تاريخ أسري للإصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية.

ونصحت الأم الحامل بالحفاظ على صحتها والمتابعة الدورية للحمل عبر المراكز والمستشفيات الصحية واتباع النصائح والإرشادات الطبية للوقاية من تشوهات الأجنة لضمان ولادة آمنة للأم والطفل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: لدغة البعوض.. متى تكون خطيرة؟
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: وزير الخارجية السويدي: ندين حرق المصحف
رياضة: أرسنال يضرب برشلونة بخماسية ودياً
اقتصاد: اسعار الذهب ترتفع
رياضة: ريال مدريد يهزم مانشستر يونايتد بثنائية
عربي ودولي: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة
علوم وتقنية: ما علاقة الحر بالإصابة بالنوبات القلبية؟
عربي ودولي: حمى الضنك تقتل 201 في بنغلاديش
رياضة: ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على أتلانتا
عربي ودولي: مصرع 9 وإصابة 7 بفيضانات شرق أفغانستان
فنون ومنوعات: صابر الرباعي: لستُ صياد أغاني ماهر
أخبار: إفشال 7 عمليات انتحارية وضبط 137 إرهابياً
محافظات: مناقشة المستجدات الأمنية بالجوف
مجتمع مدني: سرطان البنكرياس.. أعراض تنذر بالمرض
أخبار: إعلان نتائج الإمتحانات التكميلية للشهادة الأساسية
أخبار: 5 غارات ضمن 78 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أخبار: رسو عدد من السفن التجارية في ميناء الحديدة
أخبار: وفاة أم وطفلتها غرقاً بحاجز مائي في تعز
أخبار: إجتماع لمجلس صندوق رعاية وتأهيل المعاقين
عربي ودولي: هل يسبّب الحر غير المسبوق أزمة غذاء عالميّة؟
اقتصاد: أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق
أخبار: وفاة وإصابة 12590 شخصاً بحوادث مرورية
أخبار: "أجواء حارة مُغبرة".. الأرصاد يحذر المواطنين
عربي ودولي: اعتقال متهمين بحوزتهم كتاب أثري في كركوك
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023