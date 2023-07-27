المؤتمرنت -

ولادة 126 حالة مصابة بتشوهات خلقية في مستشفى السبعين

سجل مستشفى السبعين للأمومة الطفولة في أمانة العاصمة ولادة 126 حالة تشوهات خلقية خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري 2023م.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى، أن حالات التشوهات توزعت على استسقاء في الدماغ وتشوه في القدم وخروج امعاء وغيرها من حالات تشوهات فتاق العمود الفقري والشفة الأرنبية وشق الحنك وتسلخ الجلد.



وأشار التقرير إلى أن 56 حالة توفيت بعد الولادة، فيما 70 حالة تلقت العلاج وفق الخطة العلاجية المقررة من الاستشاريين والاخصائيين والأطباء بالمستشفى.



وأوضحت مدير عام المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، أن 49 حالة تشوه خلقي من إجمالي الحالات بالمستشفى، غير معرفة علميا ومتعددة التشوهات ولا يمكن تصنيفها ضمن التشوهات الشائعة مثل المتلازمات والاستسقاء الدماغي والشفة الارنبية وغيرها.



وأشارت إلى أن التشوهات الجنينية الشائعة تتوزع على الشلل الدماغي والشفة الأرنبية وتشوهات القلب والجهاز الهضمي والتشوهات الخلقية الوراثية.



وارجعت الدكتورة الخطيب، سبب ارتفاع حالات التشوهات الخلقية إلى مخلفات العدوان من القنابل العنقودية وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا التي تم استخدامها خلال العدوان على اليمن.



ولفتت إلى أن التشوهات الخلقية تنتج عن عدد من العوامل المعروفة علميا بالاضطرابات الوراثية وتشوه الكروموسومات أو ما يعرف بالطفرة الجينية.. مبينة أنه لا يشترط وجود تاريخ أسري للإصابة بالتشوهات والعيوب الخلقية.



ونصحت الأم الحامل بالحفاظ على صحتها والمتابعة الدورية للحمل عبر المراكز والمستشفيات الصحية واتباع النصائح والإرشادات الطبية للوقاية من تشوهات الأجنة لضمان ولادة آمنة للأم والطفل.