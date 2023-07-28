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المؤتمر نت - توفي وأصيب 10 اشخاص بينهم 4 اطفال إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، في الطريق العام بمديرية معبر في محافظة ذمار

انقلاب سيارة يقتل ويصيب 10 أشخاص في معبر

المؤتمرنت -
انقلاب سيارة يقتل ويصيب 10 أشخاص في معبر
توفي وأصيب 10 اشخاص بينهم 4 اطفال إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، في الطريق العام بمديرية معبر في محافظة ذمار.

وأوضحت شرطة مرور المحافظة في بيان، أن سيارة نوع كوريلا انقلبت في الخط العام (صنعاء معبر) جوار فرع قرية عسم. وذلك مساء الثلاثاء المنصرم.

ونتج عن الحادث وفاة كل من :
۱- وليد عبد الله صالح الطماح -۳۰ عاما- (سائق السيارة )
۲ – انوار محمد السعيدي -٤ سنوات-
3- هيفاء محمد السعيدي -۲۱عاما-
4- هاجر حسي العليي -٢٤ عاما-

وإصابة كل من :
1- اشراق علي البلبول -٤٠ عاما-
2- فاطمة محمد السعيدي-۱۳-عاما –
3- رشاء محمد السعيدي -۱۷ عاما-
4- كرادي محمد السعيدي-۷سنوات-
5- روضان حسين السعيدي-۳۲عاما-
6- براءة محمد السعيدي -۱۲ عاما-

وجميع ركاب السيارة الكوريلا من أهالي قرية حلة هدد بضوران آنس في محافظة ذمار.

وذكرت شرطة المرور أنه ومن خلال المعاينة تبين أن سبب انقلاب السيارة كان السرعة الزائدة وسقوط السيارة في حفرة في الخط الازفلتي.

وجددت شرطة المرور دعوتها للسائقين الى توخي الحذر وتجنب السرعة، خاصة مع الحالة المتردية للطرقات.








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