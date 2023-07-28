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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
أمطار متفاوتة الشدة وأجواء حارة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 45 درجة مئوية.

ومن المتوقع أجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32-40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، لحج، البيضاء، أبين، شبوة وهضبة حضرموت والمهرة.

وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 28-46 عقدة ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 16-36 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ولفت إلى احتمال تلاشي تدريجي للغبار والعوالق الترابية خاصة على محافظات المحويت، حجة، تعز، عدن و إب.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في صرفيت بالمهرة بلغت 17.6 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة تفاوتت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحذر المركز من درجات الحرارة المرتفعة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما حذر من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية، داعياً إلى ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

ونبه الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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