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أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من أحمد يحيى شنيف وإخوانه، رداً على برقية العزاء التي بعثها إليهم في وفاة شقيقهم الدكتور محمد يحيى شنيف.. جاء فيها

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل شنيف

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل شنيف
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من أحمد يحيى شنيف وإخوانه، رداً على برقية العزاء التي بعثها إليهم في وفاة شقيقهم الدكتور محمد يحيى شنيف.. جاء فيها:

الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة وبعد:

أتقدم إليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن إخواني وكافة آل شنيف في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان والامتنان على مواساتكم ومشاطرتكم لنا احزاننا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقنا الأخ الدكتور محمد يحيى شنيف عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، والرئيس الأسبق لدائرة الفكر والثقافة والإعلام.

الأخ الرئيس
لقد غمرتنا برقيتكم بمشاعر الاخوة والدفئ والتي كان لها أطيب الأثر في نفوسنا وما غمرتونا به من مشاعر الود الدافئة، وعلى برقية العزاء الصادقة والكريمة التي بعثتم بها إلينا والتي كان لها أطيب وأجمل الأثر في نفوسنا جميعاً، وهى مناسبة أن نوجه من خلالكم كل الشكر والتقدير لكل القيادات والفعاليات المؤتمرية التي شاطرتنا احزاننا، والشكر للجميع، وتقبل الله دعائكم، وجزاكم الله كل خير ولا أراكم أي مكروه في قريب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الأسيف
أحمد يحيى شنيف
وجميع إخوانه
وآل شنيف جميعاً








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