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أخبار
المؤتمر نت - قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة الأستاذة حسيبة يحيى شنيف، عضو مجلس الشورى، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة شقيقها

الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة حسيبة شنيف

المؤتمرنت -
الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة حسيبة شنيف
قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة الأستاذة حسيبة يحيى شنيف، عضو مجلس الشورى، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة شقيقها الدكتور محمد يحيى شنيف، رئيس دائرة الفكر والثقافة سابقاً.

وقد عبرتا الخطري والأشموري عن بالغ تعازي قيادة القطاع النسوي وكافة الفعاليات النسوية بالمؤتمر الشعبي العام في هذا المصاب الأليم.

سائلتان المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنآ إليه راجعون..








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