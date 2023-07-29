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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق

المؤتمرنت -
أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفاوتة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36- 45 درجة مئوية.

وقد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33-40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، المحويت، حجة، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت والمهرة.

وذكر أنه من المحتمل هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 28-46 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صرفيت: 12.3 ملم، تعز: 08.1، عدن: 02.0، المحويت : 01.8، السدة: 0.9، الغيظة : 00.6ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ونصح المركز المواطنين في المناطق المتوقع فيها درجات حرارة مرتفعة بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وحذر من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والعوالق الترابية.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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