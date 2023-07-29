المؤتمرنت -

ناقش قضايا هامة.. البرلمان يقر استدعاء الحكومة

وقف أعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ يحيى علي الراعي؛ دقيقة حداد، وقرأوا الفاتحة، ترحمًا على عضو المجلس، عضو رابطة علماء اليمن، العلامة أحمد عبد الرزاق الرقيحي، والذي إنتقل إلى رحمة الله في 12 يونيو الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء البرلماني والاجتماعي وخدمة العلم النافع.



وخلال الجلسة وقف مجلس النواب أمام عدد من القضايا الهامة المدرجة في جدول أعماله للفترة الاولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي 19 ومنها ما يتعلق بأداء عدد من الصناديق الخدمية ودعم المعلم والتعليم وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمعاملات في المحاكم والنيابات العامة وأقسام الشرطة، والمستشفيات، وما يتعلق أيضا بتعزيز وتكثيف الدور الرقابي على أسعار السلع والخدمات وتوفير التيار الكهربائي في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة ومنها محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل.



وأكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم أهمية إيجاد الحلول المناسبة للكثير من الإشكالات المتعلقة بالاراضي، والتي سبق للحكومة وأن التزمت بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بذلك والاحتكام للقوانين النافذة في الفصل بين ما هو للمواطنين وما هو للأوقاف والدولة.



وأشار النواب في سياق نقاشاتهم إلى أهمية توحيد الجهود وبما يحقق التكامل بين سلطات الدولة لتصحيح الاختلالات وتصويب الأخطاء والحد من المخالفات والتجاوزات إينما وجدت وبما يجسد تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الاعلى.



وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، إلى الاعتذار عن عدم تمكن الحكومة من الحضور في الفترة السابقة، وطالب بتحديد موعد لحضور الحكومة لمناقشة تلك القضايا.



وأقر المجلس توجيه رسالة إلى رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور لحضور جلسة الأربعاء القادم لمناقشة عدد من المواضيع والإشكالات المتعلقة بعدد من الوزارات للخروج بحلول ناجعة.



وفي الجلسة لفت رئيس المجلس إلى ما تتعرض له اليمن من مؤامرات وحرب اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار والخروج بسفينة الوطن إلى بر الأمان وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ارضاً وإنسانا.