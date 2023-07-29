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المؤتمر نت - دشن دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم بصنعاء، العام الجامعي الجديد بجامعة العلوم والتكنولوجيا

بن حبتور يدشن العام الجامعي الجديد بجامعة العلوم والتكنولوجيا

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
بن حبتور يدشن العام الجامعي الجديد بجامعة العلوم والتكنولوجيا
دشن دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم بصنعاء، العام الجامعي الجديد بجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وقال رئيس الوزراء خلال الفعالية التي نظمتها الجامعة وبحضور وزير التعليم الفني والتديب المهني الأستاذ غازي أحمد علي محسن، إن جامعة العلوم والتكنولوجيا قطعت شوطاً كبيراً في الجانبين التعليمي والأكاديمي، عطفاً على ما تمتلكه من بنية تحتية مؤهلة وكادر استطاع منذ المؤسسين أن يرسخو تجربة أكاديمية ناجحة، حيث اصبحت الجامعة نموذجاً يحتذى به.

وأشار بن حبتور الى أهمية الحفاظ على ما وصلت إليه وتعزيزه من خلال المعايير والمقاييس العلمية والنظام واللوائح الأكاديمية والإدارية، وكذا الحفاظ على ارشيفها، وكذا تعزيز وترجمة المعايير فيما يخص المهام والاختصاصات، على مستوى مختلف الجهات المعنية بالتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم، وأن على هذه الثلاث الوزرات أن تعي هذه الأهمية.

ونوه رئيس الوزراء الى أن تطوير والاهتمام بالتعليم بمختلف مجالاته والعدل من أولويات توجه الدولة على مستوى القيادة السياسية والعليا والحكومة خلال الفترة القادمة، مشيداً بالصمود والانتصار العظيمين الذي سجله التعليم بمختلف قطاعاته ومؤسساته منذ بدء العدوان قبل أكثر من ثمان سنوات حتى استمر التعليم رغم الظروف الصعبة، عكس المناطق التي يسيطر عليها العدوان ومرتزقته حيث تم تدمير التعليم فيها، متمنياً للجامعة ومنتسبيها من كادر أكاديمي وإداري وطلاب وطالبات عام جامعي جديد مليئ بالنجاحات.

من جانبه أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين أن الفترة القادمة ستشهد تطويراً في الجامعات الى مستوى المعايير ولن تبقى على الواقع سوى الجامعات المتميزة، مشيداً بما وصلت إليه جامعة العلوم والتكنولوجيا من حضور بارز في التعليم الجامعي والأكاديمي، خاصة أنها إحدى الجامعات اليمنية الى جانب جامعتي صنعاء وذمار في طريقها الى الاعتماد الدولي، بعد أن يتم الاعتماد الدولي للاعتماد الأكاديمي اليمني.

وكان رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عادل المتوكل قد استعرض ما وصلت إليه الجامعة منذ تأسيسها 1990 حتى الآن، وحرصها الدائم على مواكبة التطورات والتحديثات العلمية والأكاديمية، موضحاً أن الجامعة ستحصل قريباً على الاعتماد الأكاديمي في الطب والجراحة وتخصصات وأخرى، بالإضافة الى برامج دراسات عليا ماجستير ودكتوراه في بعض التخصصات.








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