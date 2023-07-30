المؤتمرنت -

تسعيرة جديدة للغاز في صنعاء

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، تخفيض أسعار بيع الغاز البترولي المسال اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأحد.



وأوضحت الشركة في بيان، أن قرار التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار البورصة العالمية لمادة الغاز البترولي المسال التي أدت الى انخفاض قيمة الشحنات المستوردة.



وذكرت أن سعر البيع للمواطنين عبر وكلاء الشركة في الأحياء يبلغ خمسة آلاف و500 ريال للأسطوانة، فيما يبلغ سعر البيع لتموين السيارات عبر محطات البيع المباشر، وتموين القطاعات التجارية وكبار المستهلكين 325 ريالاً لكل لتر بإجمالي ستة آلاف و500 ريال للأسطوانة 20 لتراً.