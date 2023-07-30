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المؤتمر نت - قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى- إن العدوان على اليمن عنوانه الجهل والجوع والفقر والحرمان

الرئيس المشاط: عدونا لا يعرف إلا لغة القوة

المؤتمرنت -
الرئيس المشاط: عدونا لا يعرف إلا لغة القوة
قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى- إن العدوان على اليمن عنوانه الجهل والجوع والفقر والحرمان، لكن إرادة وصلابة وقوّة أبناء الشعب اليمني هي التي منعت إرادة العدوان عن تحقيق أهدافه.

وأوضح المشاط خلال زيارته لمحافظة المحويت اليوم، أنّ الحرب ضد العدوان لا تقتصر على المواجهة العسكرية، "فنحن نخوض حرب إرادات"، قائلاً: إنّ "العدوان يُريد لنا الموت بينما نحن نطلب الحياة بعزّة".

وأشاد الرئيس بصمود كل أبناء اليمن الشرفاء وعلى رأسهم قبائل المحويت الأبيّة، مبيناً أنّ كل "الدعايات التي يقوم بها العدوان هي وسيلة المفلس، وهذا يعني أنّه افتقر إلى أسلحة المواجهة وعاد إلى أساليب التضليل والدعايات الكاذبة".

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة اليمنيّة ستعمل على تطوير ترسانتها العسكرية، متابعاً أنّه "في المستقبل سنُجري تجارب على بعض الجزر اليمنية".

وخاطب المشاط، أهالي محافظة المحويت اليمنية بقوله: إنّ "إدارة العدوان ضد اليمن لا تُريد الخير للشعب اليمني، وأيّ دعاية تسمعونها من جانبه وراءها الشر، وهذه هي قاعدتنا حتى لا نكون سطحيين في التعاطي مع العدوان".

ولفت إلى أنّ العدو مُتغطرس مُتكبّر لا يعرف إلا لغة القوّة، لذلك نعمل بكل قوّة من أجل ردع العدوان.

وشدّد الرئيس المشاط على أنّ "وحدة التدخل المركزي ستشارك أبناء المحويت في 214 مشروعاً وقد لمسنا الإصرار والحرص على البناء"، مؤكداً أنّه وجّه وزارة المالية باعتماد 10 مدارس لمحافظة المحويت وترميم غالبية المدارس.

وأضاف أنّ المسؤولية تحتّم الاهتمام بالعملية التعليمية، قائلاً: "لن نترك الجيل الناشئ للعدو الذي يُريد إعاقة التعليم بأيّ وسيلة".

وأكد المشاط أنّ حكومة الإنقاذ الوطني ستتجه إلى إعمار الأرض وتقديم الخدمات للناس في كل المسارات، مضيفاً أنّه "كلما هدأت الحروب سنتوجه لبناء الأجيال لنحصّن أجيالنا من مؤامرات الأعداء".








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