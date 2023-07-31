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المؤتمر نت - أكد وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، أنه أصدر توجيهاته بصرف حافز ثلاثة أشهر تباعاً للمعلمين والمعلمات والمتطوعين في مدارس الأمانة والمحافظات

صنعاء تزف بشرى للمعلمين.. صرف حوافز 3 أشهر

المؤتمرنت -
صنعاء تزف بشرى للمعلمين.. صرف حوافز 3 أشهر
عقد صندوق دعم المعلمين والتعليم، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً لاطلاع الرأي العام عن آلية الصرف للقوى العاملة والعاملين في المدارس للعام الجاري 1445هـ.

وخلال المؤتمر، قال وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي: وجهنا بصرف حافز لثلاثة أشهر تباعاً وقد بدأ الصرف للمعلمين والمعلمات والمتطوعين.

وبيّن وزير التربية أن الصرف يتم حاليا للعاملين في المدارس بعدد 154699 وبإجمالي مبلغ شهري يتجاوز 4.6 مليار ريال، مشيرا إلى أن نسبة الصرف للقوى العاملة بالمدارس خلال الستة الأيام الأولى من فترة الصرف بلغت 73%.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم حسين عامر أن آلية الصرف والتوجيه اعتمدت على آخر عملية صرف قمنا بها وأضفنا إليها العاملين في مناطق التماس

وقال عامر: نحن بصدد استكمال البيانات من أجل صرف الحوافز مباشرة، مطالبا من مكاتب التربية تصحيح القوائم بالمتغيرات الجديدة للاستفادة من الصرف لهذا الشهر وعلى ضوئه تصرف لباقي الأشهر.

وأشار إلى أنه تم تحديد 50% من الاحتياج للكتاب المدرسي على أن يتم طباعتها حاليا وسيتم ترحيلها للمحافظات على مراحل، لا فتا إلى أنه سيبدأ اعتبارا من السبت المقبل نقل الكتاب المدرسي بحسب الآلية المعتمدة عبر مندوبي مكاتب التربية بالمحافظات.








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