المؤتمرنت -

المشاط يؤكد على أهمية تحديث قطاعات الاتصالات

التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها للعام الماضي، وكذا الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير هذا القطاع الحيوي.



واطلع الرئيس المشاط على التقرير المقدم من وزير الاتصالات حول ما تضمنته خطة الوزارة للعام 1445هـ في مختلف الجوانب.



وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير وتحديث قطاعات الاتصالات بما يواكب التطورات العالمية.. منوها بجهود قيادة وكوادر الوزارة لتحسين وتوسيع الخدمات التي تقدمها.