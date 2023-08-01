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المؤتمر نت - حذر أخصائي الأورام الروسي الدكتور أندريه إيسايف أبوستولوف، من أن الحرقة قد تشير إلى الإصابة بسرطان

طبيب: الحرقة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

المؤتمرنت -
طبيب: الحرقة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان
حذر أخصائي الأورام الروسي الدكتور أندريه إيسايف أبوستولوف، من أن الحرقة قد تشير إلى الإصابة بسرطان المريء.

وأشار إلى ان "السبب الأساسي لهذا النوع من السرطان هو التدخين وداء الارتداد المعدي المريئي (مرض ارتجاع المريء) (Gastroesophageal reflux disease) الذي يتطور تحت تأثير ارتجاع محتويات المعدة والحمض إلى المريء، ما يؤدي إلى التهاب الأنسجة والشعور بالحرقة"، وفقاً لوكالة "نوفوستي".

وأوضح الأخصائي "يمكن ان يتطور سرطان المريء في حالة تجاهله خلال عدة سنوات. كما أن الوزن الزائد وتناول المشروبات والأطعمة الساخنة والحرق الكيميائي للمريء يمكن أن تسبب الإصابة به".

لكنه يستدرك قائلا "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير فقدان الوزن والشعور بوجود كتلة في الحلق والبلع المتكرر والتقيؤ وألم في الصدر أو الظهر ومشكلات في البراز إلى الإصابة بسرطان المريء".








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