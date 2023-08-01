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المؤتمر نت - أكد أخصائي أمراض القلب الدكتور أليكسي جيتو، أن الشعور بالألم في منطقة الصدر قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات

طبيب قلب يكشف الأسباب الشائعة لألم الصدر

المؤتمرنت -
طبيب قلب يكشف الأسباب الشائعة لألم الصدر
أكد أخصائي أمراض القلب الدكتور أليكسي جيتو، أن الشعور بالألم في منطقة الصدر قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات.

وقال: "تصاحب مرضَ نقص التروية عادة ذبحةٌ صدرية "ألم حارق خلف عظم القص". بالإضافة إلى ذلك، ممكن الشعور بعدم الراحة في الكتفين والظهر والعنق والذراعين والجانب الأيسر من الرأس"، وفقاً لوكالة نوفوستي.

وأضاف: "يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية بسبب زيادة الحمل والإجهاد. وعادة ما تزول بعد أخذ قسط من الراحة أو تناول أدوية معينة. ولكن إذا استمر الألم فترة طويلة فإن هذا قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب".

ويشير الأخصائي، إلى أن أسباب تطور التهاب عضلة القلب قد تكون عدوى، أو أدوية أو أمراضاً جهازية. أما المشكلات في صمامات القلب فقد تظهر نتيجة ضعف الامداد بالأكسجين والمواد المغذية، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بسبب زيادة الحمل على عضلة القلب.








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