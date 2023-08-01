المؤتمرنت -

إصابة طفل بانفجار جسم في الدريهمي

أصيب طفل بجروح بليغة إثر إنفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وأوضح مصدر محلي أن الإنفجار تسبب في بتر يد الطفل عبدالعزيز عبدالله ازنم البالغ من العمر 12 عاما من قرية الشجن.



وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، كشف في آخر إحصائية له عن سقوط 150 ضحية بين قتيل وجريح في إحصائية وثقها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م.



وأكدت الإحصائية، أن عدد ضحايا مخلفات أسلحة العدوان جراء القنابل العنقودية والأجسام المتفجرة من بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م بلغ 9500 ضحية بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين، لافتا إلى أن معظم الضحايا سقطوا جراء القنابل العنقودية التي استخدمها تحالف العدوان بشكل مفرط على نطاق واسع من المحافظات اليمنية.