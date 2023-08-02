الأربعاء, 02-أغسطس-2023 الساعة: 09:13 م - آخر تحديث: 09:06 م (06: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - كشف أخصائي طب وجراحة القلب، الدكتور أندريه ليصِنكو، أن احتشاء عضلة القلب لدى الشباب قد يحصل بسبب أمراض معينة أو استعداد للمرض

الأسباب المحتملة لاحتشاء عضلة القلب مبكراً

المؤتمرنت -
الأسباب المحتملة لاحتشاء عضلة القلب مبكراً
كشف أخصائي طب وجراحة القلب، الدكتور أندريه ليصِنكو، أن احتشاء عضلة القلب لدى الشباب قد يحصل بسبب أمراض معينة أو استعداد للمرض.

ويشير الطبيب، إلى أن أحد عوامل الخطر هو الوراثة. فإذا كان احتشاء عضلة القلب قد حدث عند أحد الأقارب المقربين قبل سن 45 عاما، فإن احتمال الإصابة يزداد في حالة مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وقلة النشاط البدني والسمنة. وان التدخين والإفراط في تناول الكحول يفاقم الحالة أكثر.

وبحسب الأخصائي، يمكن أن تصاب النساء باحتشاء عضلة القلب بسبب انقطاع الطمث مبكرا وكذلك نتيجة استئصال المبايض من دون وصف علاج بالهرمونات البديلة.

ويشير إلى أن مسار احتشاء عضلة القلب يكون أشد لدى الشباب بسبب اضطراب حاد ومفاجيء لتدفق الدم في الشرايين التاجية، ما يزيد من احتمال الوفاة، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".

ووفقا له، عند تشخيص الإصابة بنقص تروية القلب لدى الشباب يوضع لهم مخطط متكامل للعلاج يهدف إلى تقليل الإصابة باحتشاء عضلة القلب. ويشمل هذا المخطط تطبيع مستوى ضغط الدم وتصحيح النبض وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب.

ويمكن أن يصاب الشخص السليم باحتشاء عضلة القلب. لذلك ينصح بغض النظر عن العمر بالانتباه إلى أعراض الذبحة الصدرية - ألم في منطقة القلب خاصة بعد النشاط البدني. وللوقاية من المرض، خاصة أولئك الذين لديهم استعداد، عليهم اتباع نظام يومي معين والالتزام بالتغذية السليمة والراحة بانتظام.

ما هو الاحتشاء؟
واحتشاء عضلة القلب هي حالة تنشأ عندما يصاب أحد الشرايين التاجية بانسداد كامل ومفاجئ أو عندما يتباطأ تدفق الدم في هذه الشرايين بشكل ملحوظ.

وقد يحصل الانسداد أو التباطؤ المذكورين نتيجة عدة عوامل وأمور، مثل: تكون خثرة دموية في هذه الشرايين أو تضيق الشرايين من الداخل بسبب الإصابة بتصلب الشرايين.

ونظراً لأن الشرايين المحيطية تعمل بشكلٍ رئيسي على تغذية عضلة القلب، فإن أي تضييق أو انسداد فيها قد يعيق عمل منطقة معينة أو عدة مناطق من عضلات القلب، مما قد يؤدي لخفض قدرة القلب على ضخ الدم كالمعتاد.

الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لمضاعفات خطيرة وتلف قد يكون دائمًا في عضلات القلب.

ومن هنا فإن أصل التسمية باحتشاء عضلة القلب يشير تحديدًا إلى موت الأنسجة بسبب نقص الدم المتدفق إليها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: حارِبوا الضغط... بالفراولة
رياضة: ليفربول يسقط برباعية أمام بايرن ميونخ
رياضة: برشلونة يفوز على ميلان ودياً
عربي ودولي: هدوء حذر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار
أخبار: أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر المواطنين
أخبار: العسل اليمني بين عنفوان جودته ومخالب محاربيه
أخبار: فتح موسم اصطياد الحبار في مياه البحر الأحمر
علوم وتقنية: ما أعراض سرطان الخصية؟
اقتصاد: انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ثوابه
فنون ومنوعات: "التنفيس عن الهموم".. متى يُفيد الصحة؟
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار باكستان إلى 56
أخبار: 68 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
محافظات: إصابة طفل بانفجار جسم في الدريهمي
أخبار: إفتتاح المهرجان الوطني الثاني للعسل اليمني بصنعاء
رياضة: إنتر يقلب تأخره إلى فوز على سان جيرمان
علوم وتقنية: طبيب قلب يكشف الأسباب الشائعة لألم الصدر
عربي ودولي: لبنان.. اشتباكات لليوم الثالث في "عين الحلوة"
اقتصاد: أسعار الذهب تتراجع في ظل ارتفاع الدولار
أخبار: البرلمان يستعرض تقرير النزول إلى مراكز جمركية
أخبار: التربية تعتمد مبلغ مالي للعاملين بهذا القطاع
أخبار: قصف سعودي جديد يوقع جرحى في شدا صعدة
أخبار: أمطار متفاوتة وأجواء حارة على هذه المناطق
مجتمع مدني: طبيب: الحرقة قد تشير إلى الإصابة بالسرطان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023