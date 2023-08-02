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الأسباب المحتملة لاحتشاء عضلة القلب مبكراً

كشف أخصائي طب وجراحة القلب، الدكتور أندريه ليصِنكو، أن احتشاء عضلة القلب لدى الشباب قد يحصل بسبب أمراض معينة أو استعداد للمرض.



ويشير الطبيب، إلى أن أحد عوامل الخطر هو الوراثة. فإذا كان احتشاء عضلة القلب قد حدث عند أحد الأقارب المقربين قبل سن 45 عاما، فإن احتمال الإصابة يزداد في حالة مرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وقلة النشاط البدني والسمنة. وان التدخين والإفراط في تناول الكحول يفاقم الحالة أكثر.



وبحسب الأخصائي، يمكن أن تصاب النساء باحتشاء عضلة القلب بسبب انقطاع الطمث مبكرا وكذلك نتيجة استئصال المبايض من دون وصف علاج بالهرمونات البديلة.



ويشير إلى أن مسار احتشاء عضلة القلب يكون أشد لدى الشباب بسبب اضطراب حاد ومفاجيء لتدفق الدم في الشرايين التاجية، ما يزيد من احتمال الوفاة، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".



ووفقا له، عند تشخيص الإصابة بنقص تروية القلب لدى الشباب يوضع لهم مخطط متكامل للعلاج يهدف إلى تقليل الإصابة باحتشاء عضلة القلب. ويشمل هذا المخطط تطبيع مستوى ضغط الدم وتصحيح النبض وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم وتحسين تدفق الدم إلى القلب.



ويمكن أن يصاب الشخص السليم باحتشاء عضلة القلب. لذلك ينصح بغض النظر عن العمر بالانتباه إلى أعراض الذبحة الصدرية - ألم في منطقة القلب خاصة بعد النشاط البدني. وللوقاية من المرض، خاصة أولئك الذين لديهم استعداد، عليهم اتباع نظام يومي معين والالتزام بالتغذية السليمة والراحة بانتظام.



ما هو الاحتشاء؟

واحتشاء عضلة القلب هي حالة تنشأ عندما يصاب أحد الشرايين التاجية بانسداد كامل ومفاجئ أو عندما يتباطأ تدفق الدم في هذه الشرايين بشكل ملحوظ.



وقد يحصل الانسداد أو التباطؤ المذكورين نتيجة عدة عوامل وأمور، مثل: تكون خثرة دموية في هذه الشرايين أو تضيق الشرايين من الداخل بسبب الإصابة بتصلب الشرايين.



ونظراً لأن الشرايين المحيطية تعمل بشكلٍ رئيسي على تغذية عضلة القلب، فإن أي تضييق أو انسداد فيها قد يعيق عمل منطقة معينة أو عدة مناطق من عضلات القلب، مما قد يؤدي لخفض قدرة القلب على ضخ الدم كالمعتاد.



الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لمضاعفات خطيرة وتلف قد يكون دائمًا في عضلات القلب.



ومن هنا فإن أصل التسمية باحتشاء عضلة القلب يشير تحديدًا إلى موت الأنسجة بسبب نقص الدم المتدفق إليها.