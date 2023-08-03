الخميس, 03-أغسطس-2023 الساعة: 06:35 م - آخر تحديث: 06:19 م (19: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم ترسيمها بجمارك محافظة حجة خلال العام الماضي، ألف و443 سيارة

ترسيم 1443 سيارة في حجة خلال عام

المؤتمرنت -
ترسيم 1443 سيارة في حجة خلال عام
بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم ترسيمها بجمارك محافظة حجة خلال العام 1444هـ، ألف و443 مركبة.

وأوضح مدير عام جمارك المحافظة، عبدالكريم الكحلاني، أنه تم ترسيم ألف و443 سيارة خلال العام الماضي بزيادة 93 سيارة عن العام السابق.

وأكد حرص رئاسة المصلحة ومكتب الجمارك على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وذوي الدخل المحدود وإتاحة الفرصة لهم لترسيم سياراتهم وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أن العام الجاري 1445 سيشهد تفعيل مزيد من مهام المكتب فيما يتعلق بتعزيز إجراءات مكافحة التهريب والرقابة والتفتيش لضبط البضائع المهربة وترسيمها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وثمن تعاون محافظ المحافظة في توفير ساحة مخصصة للحرم الجمركي لاستكمال إجراءات الرقابة والتفتيش وترسيم البضائع المهربة.

وأفاد الكحلاني أنه سيتم تنفيذ حملة في مدينتي عبس وشفر بمديرية عبس خلال الفترة المقبلة لضبط وترسيم السيارات المهربة وغير المرسمة.

وأكد اهتمام رئاسة المصلحة وقيادة المحافظة بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل، منوها بجهود الأجهزة الأمنية وشرطة النجدة المبذولة في ضبط السيارات غير المرسمة وإيصالها إلى المكان المخصص للترسيم.

ودعا مدير الجمارك المواطنين لترسيم سياراتهم، مؤكدا أن المكتب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من النيجر
عربي ودولي: الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع
عربي ودولي: 20 مليون سوداني على حافة المجاعة
أخبار: 54 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
مجتمع مدني: الأسباب المحتملة لاحتشاء عضلة القلب مبكراً
فنون ومنوعات: حارِبوا الضغط... بالفراولة
أخبار: مهرجان العسل.. تذكير بمنتج قومي وطموح للأفضل
أخبار: المشاط يوجه بإعادة تشغيل خطوط النقل الكهربائية
رياضة: ليفربول يسقط برباعية أمام بايرن ميونخ
رياضة: برشلونة يفوز على ميلان ودياً
عربي ودولي: هدوء حذر في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
أخبار: النواب يستمع لردود أمين العاصمة ومحافظ صنعاء
أخبار: بن حبتور ينتقد إهمال المؤسسات التعليمية للتوثيق
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الدولار
أخبار: أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر المواطنين
أخبار: العسل اليمني بين عنفوان جودته ومخالب محاربيه
أخبار: فتح موسم اصطياد الحبار في مياه البحر الأحمر
علوم وتقنية: ما أعراض سرطان الخصية؟
اقتصاد: انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله ثوابه
فنون ومنوعات: "التنفيس عن الهموم".. متى يُفيد الصحة؟
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة قتلى انفجار باكستان إلى 56
أخبار: 68 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
محافظات: إصابة طفل بانفجار جسم في الدريهمي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023