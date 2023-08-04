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أخبار
المؤتمر نت - ضبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سلعا ومنتجات عليها شعارات صهيونية

ضبط سلع ومنتجات عليها شعارات صهيونية

المؤتمرنت -
ضبط سلع ومنتجات عليها شعارات صهيونية
ضبطت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سلعا ومنتجات عليها شعارات صهيونية وترويج للرذيلة.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أنها ضبطت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية في مركز رقابة عفار خريطة العالم على شكل كرات بلاستيكية مكتوب عليها اسم الكيان الصهيوني.

ولفت إلى أن فرع الهيئة بمحافظة ذمار ضبط منتجات عليها شعارات مخالفة لتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف، وذلك خلال حملة ميدانية موسعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إتلاف تلك السلع والمنتجات وفقا للقانون ومهام الهيئة في حماية المواطن باعتبارها خط الدفاع الأول عنه.. داعية كافة المستوردين إلى التأكد من المنتجات والأصناف المستوردة قبل إدخالها إلى البلد.

كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات تحمل شعارات تتعارض مع القيم الإسلامية وتخالف الفطرة الإنسانية.

وأكد البيان ان الهيئة لن تتهاون في ضبط السلع المنتهية والمهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.








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