الأحد, 06-أغسطس-2023 الساعة: 06:30 م - آخر تحديث: 06:25 م (25: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أوضحت الدكتورة غالينا سميرنوفا، اختصاصية طب الأعصاب، أن الإنسان يشعر بالنعاس في منتصف النهار خلال فترة الطقس الحار، وهذه مسألة طبيعية وآلية وقائية للجسم

نصائح لمكافحة النعاس خلال الحر

المؤتمرنت -
نصائح لمكافحة النعاس خلال الحر
أوضحت الدكتورة غالينا سميرنوفا، اختصاصية طب الأعصاب، أن الإنسان يشعر بالنعاس في منتصف النهار خلال فترة الطقس الحار، وهذه مسألة طبيعية وآلية وقائية للجسم.

وأشارت سميرنوفا في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن “الشعور بالنعاس في الطقس الحار مسألة معروفة منذ القدم حيث يوجد في بعض الدول وقت مخصص للراحة بعد الظهر، كالقيلولة في إسبانيا والأرجنتين. ويمكن أن يكون النوم نهارا في الطقس الحار من وجهة نظر طبية مفيدا، لأن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ أثناء النوم، ما يجلب الراحة للجسم. لكن لا ينصح بالنوم فترة طويلة لكيلا تحصل مشكلات في النوم ليلا”.

وقالت: “إن آلية الدفاع الطبيعية للجسم في الحر هي إبطاء عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الحرارة، ويصاحب هذا تباطؤ في تدفق الدم ومعدل ضربات القلب، ونتيجة لذلك، يرغب الشخص في النوم. كما أن الجفاف واختلال توازن المحلول الملحي يسهمان في الشعور بالنعاس”.

وشددت على أنه “يجب للحفاظ على النشاط في الطقس الحار ارتداء ملابس ملائمة ويفضل أن تكون مصنوعة من أنسجة طبيعية (كالقطن والكتان)، وأن تكون فضفاضة وذات أكمام طويلة، ووضع قبعة على الرأس ونظارات شمسية”.

وأضافت: “يجب تقليل حجم التدريبات الرياضية أو نقلها إلى الصباح الباكر أو المساء. وتجنب أشعة الشمس المباشرة، والبقاء في الظل قدر الإمكان. ومحاولة التواجد في مكان مغلق خلال أشد ساعات اليوم حرارة”.

كما أكدت أنه “يجب في الصيف الإكثار من شرب السوائل، وهي تنصح بشرب كمية ولو قليلة من الماء حتى عند عدم الشعور بالعطش، ولكن لا ينصح بشرب المياه الغازية والمحلاة المحتوية على الكافيين، بل فقط المياه النقية أو المعدنية”.

وتابعت الطبيبة: “تعوض المياه المعدنية أيضا نقص الإلكتروليتات، ما يؤدي إلى تطبيع توازن المحلول الملحي. ويمكن تناول عصائر الفواكه والخضروات الطازجة وخاصة عصائر الخضروات”.

ولفتت إلى أن “النعاس الخفيف أثناء النهار ليس مرضا، بل مسألة طبيعية، وفي حالة اتباع التوصيات المذكورة أعلاه لن يكون له أي تأثير سلبي في الحالة الصحية والقدرة على العمل”.

وأردفت: “ولكن إذا كان الشعور بالضعف واضحا، ولا يتناسب مع العمل الذي يقوم به الشخص ويستمر طوال اليوم، وليس في الحر فقط، ولا يقل حتى ​​في الأيام الباردة أو بعد الراحة، حينها يجب استشارة الطبيب. لأن مثل هذه الأعراض قد تشير إلى مرض الغدة الدرقية، أو الغدد الكظرية، وقد يكون أحد مظاهر فقر الدم، والاكتئاب، ومشكلات في الكلى والأعضاء الداخلية الأخرى”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: الحرائق تلتهم 600 هكتار من غابات إسبانيا
أخبار: مخلفات العدوان تسقط 17 ضحية خلال يوليو
أخبار: الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للماخذي
أخبار: 55 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: المشاط يشيد بدور القوات البحرية في مواجهة العدوان
رياضة: مانشستر يونايتد يضم الدنماركي هويلوند
علوم وتقنية: السكر المضاف يرتبط بخطر حصى الكلى
أخبار: النواب يناقش صرف المرتبات بحضور الحكومة
أخبار: توزيع 4 ملايين كتاب مدرسي على المحافظات
محافظات: تدشين تشجير الجزر الوسطية في دمت
عربي ودولي: 897 اعتداءً للاحتلال ومستوطنيه في يوليو
اقتصاد: 26.7 ارتفاعا في تداولات بورصة مسقط
أخبار: الأرصاد يحذر: أمطار وسيول وموجة حر شديدة
أخبار: اختتام فعاليات مهرجان العسل اليمني الثاني بصنعاء
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي
رياضة: إنتر ميلان يضم جوهرة ريال مدريد
عربي ودولي: اعتقال 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
علوم وتقنية: وضعية خطيرة عليك تجنبها خلال النوم
أخبار: الحديدة.. 56 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
محافظات: ضبط سلع ومنتجات عليها شعارات صهيونية
أخبار: جرحى مدنيون في قصف سعودي على صعدة
أخبار: مقتل 8 بصواعق رعدية.. ومدني صنعاء يطلق تحذيرات مهمة
أخبار: بعد نجاح مهرجان العسل.. مشاركون يطالبون بتعزيز الجهود لتطوير انتاجه
رياضة: تشيلسي يعلن التعاقد مع أكسيل ديساسي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023