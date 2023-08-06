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المؤتمر نت - أتلف مكتب الثروة السمكية بمحافظة إب اليوم، طناً ونصف الطن من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

إتلاف طن ونصف من الأسماك في إب

المؤتمرنت -
إتلاف طن ونصف من الأسماك في إب
أتلف مكتب الثروة السمكية بمحافظة إب اليوم، طناً ونصف الطن من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وخلال عملية الإتلاف دعا وكيل أول المحافظة رئيس اللجنة الزراعية والسمكية، عبدالحميد الشاهري، التجار إلى الالتزام بضوابط حفظ الأسماك والمنتجات البحرية حتى لا تتعرض للتلف.. مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للقوانين وشروط سلامة المنتجات السمكية.

فيما أوضح مدير عام مكتب الثروة السمكية بالمحافظة رضوان المليكي، أن فريق ضبط الجودة والرقابة السمكية في منطقة مشورة تمكن خلال اليومين الماضيين من ضبط هذه الكمية من الأسماك الفاسدة في عمليتين منفصلتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافها.

وأشار إلى أن عملية الإتلاف تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء مكتب الثروة السمكية بالمحافظة مطلع العام الفائت، موضحاً أن عملية الإتلاف تمت بتسليم الكميات المضبوطة إلى حديقة الحيوان بمركز المحافظة لاستخدامها كغذاء مجاني للحيوانات..

وأكد استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الشاحنات وأسواق ومحلات بيع الأسماك وفحص جودتها بما يضمن حماية المستهلك.

بدوره أشاد مدير حديقة الحيوان بمدينة إب وليد الرجوي، بمبادرة اللجنة الزراعية ومكتب الثروة السمكية بإتلاف الكميات المضبوطة من الأسماك الفاسدة عبر تقديمها كغذاء للحيوانات سيما وأنها لا تشكل خطرا على حياتها.

وأكد أهمية المبادرة في مساعدة إدارة الحديقة على رعاية الحيوانات خصوصا في ظل شحة الموارد المالية نتيجة الأوضاع الراهنة.








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