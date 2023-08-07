المؤتمرنت -

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا

شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات واسعة فجر وصباح اليوم الاثنين طالت 17 مواطنًا فلسطينيا، من بينهم خمسة من عائلة واحدة خلال اقتحامها عددًا من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة صفا الفلسطينية ان قوات العدو، اعتقلت فجر الإثنين، سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم خمسة من عائلة واحدة.

واضافت ان قوات العدو اقتحمت قرية المغير شمال رام الله واعتقلت الضابط بجهاز الأمن الوقائي والقيادي في حركة فتح ماهر النعسان خلال اقتحام منزله.



كما داهمت قرية برقا شرق المدينة واعتقلت مواطن وأبنائه الأربعة، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

واعتقل العدو شاب بعد مداهمة منزله بقرية بيت ريما شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات العدو شابين جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات العدو اعتقلت شاب من بلدة الخضر، واخر من بلدة بيت فجار، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.



وفي جنين، اعتقلت قوات العدو فجر اليوم الإثنين، شابين من المدينة وسط اندلاع مواجهات.



واضافت، بأن وحدات خاصة تسللت إلى مدينة جنين، بمساندة قوات كبيرة من جيش العدو، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزليهما في حي المراح .



وأفادت المصادر ، بأنّ قوات العدو اعتقلت ثلاثة مواطنين عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت المصادر، إنّ جنود العدو عاثوا خرابًا في عدد من المنازل وسرقوا مبلغًا ماليًا خلال اقتحام بلدة بيت فوريك.